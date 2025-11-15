onedio
İlk Açıklama Geldi: Sahipsizler Dizisi Oyuncusu Mine Derman Çiçekçi Çocuğa Çarptığı Anlarla Gündemde

İlk Açıklama Geldi: Sahipsizler Dizisi Oyuncusu Mine Derman Çiçekçi Çocuğa Çarptığı Anlarla Gündemde

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
15.11.2025 - 13:38

Sahipsizler dizisinde oynayan Mine Derman, geçtiğimiz akşam muhabirlerin objektiflerine yakalandı. Sürücü koltuğunda oturan Mine Derman’ın çiçekçi çocuğa çarptığı iddia edildi. Kazadan sonra ise arabadan inmemesi dikkat çekti. Oyuncu ise açıklamasını Instagram hesabından yaptı. Gelin detaylara geçelim!

İşte o anlar 👇

“Çocuk arabaya çaprtı” sözlerine yer verdi.

Mine Derman’ın açıklaması 👇

“hakkımda çıkan haberlere istinaden bir açıklama yapmak zorunda hissediyorum. herhangi bir çarpma, kaçma gibi bir olay yaşanmadı. ve bunu, o an yanımızda olan bütün muhabir arkadaşlarımız da gördü. aksine, bahsedilen çocuk arabanın peşinden koşarken, önüm aniden kesilince arabaya çarptı. dönüp baktığımda çoktan ayaklanmış, koşuyordu. yansıtılmaya çalışılan gibi bir durum kesinlikle yoktur.”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
