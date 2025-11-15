İlk Açıklama Geldi: Sahipsizler Dizisi Oyuncusu Mine Derman Çiçekçi Çocuğa Çarptığı Anlarla Gündemde

Mine Derman’ın açıklaması 👇

“hakkımda çıkan haberlere istinaden bir açıklama yapmak zorunda hissediyorum. herhangi bir çarpma, kaçma gibi bir olay yaşanmadı. ve bunu, o an yanımızda olan bütün muhabir arkadaşlarımız da gördü. aksine, bahsedilen çocuk arabanın peşinden koşarken, önüm aniden kesilince arabaya çarptı. dönüp baktığımda çoktan ayaklanmış, koşuyordu. yansıtılmaya çalışılan gibi bir durum kesinlikle yoktur.”