Kızılcık Şerbeti Kadrosu Veda Fotoğrafı Yayınlandı: O Oyuncu Karede Yer Almadı

Kızılcık Şerbeti son günlerde kadrodan ayrılan oyuncularla gündemde. Diziyi takip edenler bilir, Sıla Türkoğlu, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Emrah Altıntoprak ve Ece İrtem projeye veda etti. Sebebi dizi izleyicileri tarafından sorgulanırken dün akşamki bölümde ayrılıklar gerçekleşti. Ekip ve oyuncular son bir veda fotoğrafı yayınladı ancak dikkat çeken bir durum oldu. Dizinin popüler oyuncusu kadrajda yer almadı. Gelin detaylara geçelim!