Kızılcık Şerbeti Kadrosu Veda Fotoğrafı Yayınlandı: O Oyuncu Karede Yer Almadı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
15.11.2025 - 12:57

Kızılcık Şerbeti son günlerde kadrodan ayrılan oyuncularla gündemde. Diziyi takip edenler bilir, Sıla Türkoğlu, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Emrah Altıntoprak ve Ece İrtem projeye veda etti. Sebebi dizi izleyicileri tarafından sorgulanırken dün akşamki bölümde ayrılıklar gerçekleşti. Ekip ve oyuncular son bir veda fotoğrafı yayınladı ancak dikkat çeken bir durum oldu. Dizinin popüler oyuncusu kadrajda yer almadı. Gelin detaylara geçelim!

Kızılcık Şerbeti yeni sezona beklenmedik gelişmeleriyle başladı.

Yasak aşk senaryosu, kadrodan ayrılanlar, kaos yaşayan oyuncular derken haftalardır gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümle birlikte kadrodan ayrılan oyuncuları son kez Kızılcık Şerbeti’nde izledik.

Veda paylaşımları üst üste gelirken bir de ekipçe fotoğraf paylaşımı yapıldı. 👇

Diziyi yakından takip edenler ise karede Nilay’a hayat veren Feyza Civelek’in olmadığına dikkat çekti. Emrah Altıntoprak’ın kendisini Instagram’dan takipten çıkarmasıyla birlikte “Hayır ilk ben çıkarım ve engelledim” demişti. Ardından ise Sıla Türkoğlu da kendisini Instagram’dan silmişti. Şimdiyse ekip fotoğrafında yer almaması kafaları karıştırdı.

Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
