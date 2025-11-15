Kızılcık Şerbeti Kadrosu Veda Fotoğrafı Yayınlandı: O Oyuncu Karede Yer Almadı
Kızılcık Şerbeti son günlerde kadrodan ayrılan oyuncularla gündemde. Diziyi takip edenler bilir, Sıla Türkoğlu, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Emrah Altıntoprak ve Ece İrtem projeye veda etti. Sebebi dizi izleyicileri tarafından sorgulanırken dün akşamki bölümde ayrılıklar gerçekleşti. Ekip ve oyuncular son bir veda fotoğrafı yayınladı ancak dikkat çeken bir durum oldu. Dizinin popüler oyuncusu kadrajda yer almadı. Gelin detaylara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti yeni sezona beklenmedik gelişmeleriyle başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Veda paylaşımları üst üste gelirken bir de ekipçe fotoğraf paylaşımı yapıldı. 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın