Arka Sokaklar, Bu Defa "Suça Sürüklenen Çocuklar" Gerçeğini İşledi

Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde aksiyon dozu iyice yükseldi. Nail Kırmızıgül'ün canlandırdığı Cevher karakterinin kendi karanlık planları için çocukları kullanmaya başladığı ortaya çıkan dizide ekip, bu konuya kayıtsız kalmıyor. Suça sürüklenen çocuklar olayının işlendiği yeni bölümde Rıza Baba ve ekibi, Cevher’i durdurmak için geniş çaplı bir operasyon başlatıyor.

İddialı çatışma sahneleriyle izleyiciyi ekrana kilitleyen bölüm, çocukların nasıl manipüle edilip suça itildiğine de güçlü bir vurgu yaparak sosyal medyada yankı uyandırdı.