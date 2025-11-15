Arka Sokaklar, Bu Defa "Suça Sürüklenen Çocuklar" Gerçeğini İşledi
Kanal D’nin toplumsal meselelere duyarlı, yıllara meydan okuyan dizisi Arka Sokaklar, bu kez “suça sürüklenen çocuklar” gerçeğini gündeme taşıyor. Dizinin son bölümünde Cevher karakterinin planları için çocukları kullandığı ortaya çıkıyor ve Rıza Baba ile ekibi bu konuda bir operasyon düzenliyor.
20 sezondur Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar, yine toplumsal bir sorunu ele aldı.
