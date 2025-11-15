onedio
Arka Sokaklar, Bu Defa "Suça Sürüklenen Çocuklar" Gerçeğini İşledi

Arka Sokaklar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.11.2025 - 10:11

Kanal D’nin toplumsal meselelere duyarlı, yıllara meydan okuyan dizisi Arka Sokaklar, bu kez “suça sürüklenen çocuklar” gerçeğini gündeme taşıyor. Dizinin son bölümünde Cevher karakterinin planları için çocukları kullandığı ortaya çıkıyor ve Rıza Baba ile ekibi bu konuda bir operasyon düzenliyor.

Buradan izleyebilirsiniz:

20 sezondur Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar, yine toplumsal bir sorunu ele aldı.

Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde aksiyon dozu iyice yükseldi. Nail Kırmızıgül'ün canlandırdığı Cevher karakterinin kendi karanlık planları için çocukları kullanmaya başladığı ortaya çıkan dizide ekip, bu konuya kayıtsız kalmıyor. Suça sürüklenen çocuklar olayının işlendiği yeni bölümde Rıza Baba ve ekibi, Cevher’i durdurmak için geniş çaplı bir operasyon başlatıyor.

İddialı çatışma sahneleriyle izleyiciyi ekrana kilitleyen bölüm, çocukların nasıl manipüle edilip suça itildiğine de güçlü bir vurgu yaparak sosyal medyada yankı uyandırdı.

Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
