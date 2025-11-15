Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar, Diziden Ayrılan Sıla Türkoğlu'nu Unutmadı
Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde Doğa'yı canlandıran Sıla Türkoğlu diziye veda etti. Sıla Türkoğlu ayrılığın ardından Instagram'dan duygulandıran bir veda paylaşımı yaptı. Dizinin eski oyuncularından Özge Özacar, Sıla Türkoğlu'nu unutmayarak veda paylaşımında bulundu.
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Doğa'yı canlandıran Sıla Türkoğlu, diziye veda etti.
Kızılcık Şerbeti'nde Görkem karakterine hayat verip ölerek diziden ayrılan Özge Özacar, Sıla Türkoğlu için veda paylaşımı yaptı.
