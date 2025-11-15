onedio
Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar, Diziden Ayrılan Sıla Türkoğlu'nu Unutmadı

Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar, Diziden Ayrılan Sıla Türkoğlu'nu Unutmadı

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.11.2025 - 09:32

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde Doğa'yı canlandıran Sıla Türkoğlu diziye veda etti. Sıla Türkoğlu ayrılığın ardından Instagram'dan duygulandıran bir veda paylaşımı yaptı. Dizinin eski oyuncularından Özge Özacar, Sıla Türkoğlu'nu unutmayarak veda paylaşımında bulundu.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Doğa'yı canlandıran Sıla Türkoğlu, diziye veda etti.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Doğa'yı canlandıran Sıla Türkoğlu, diziye veda etti.

Sıla Türkoğlu, senaryo gereği diziye ölerek veda etti. Sıla Türkoğlu'nun vedasının ardından ise sular durulmadı. Türkoğlu, yaptığı veda paylaşımında bazı rol arkadaşlarına yer vermezken ayrıca partneri Doğukan Güngör ve Feyza Civelek'i takipten çıktı. Tam ortalık karıştı derken destek beklenmedik bir yerden geldi.

Kızılcık Şerbeti'nde Görkem karakterine hayat verip ölerek diziden ayrılan Özge Özacar, Sıla Türkoğlu için veda paylaşımı yaptı.

Kızılcık Şerbeti'nde Görkem karakterine hayat verip ölerek diziden ayrılan Özge Özacar, Sıla Türkoğlu için veda paylaşımı yaptı.

Özge Özacar, 'Sen, muhteşemdin' yazarak Sıla Türkoğlu'nun oyunculuğunu övdü.

Esra Demirci
Esra Demirci
Yorum Yazın