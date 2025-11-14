onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti'ne Ölerek Veda Eden Sıla Türkoğlu'ndan Ayrılık Paylaşımı

Kızılcık Şerbeti'ne Ölerek Veda Eden Sıla Türkoğlu'ndan Ayrılık Paylaşımı

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.11.2025 - 00:12

Kızılcık Şerbeti'nde bir devir sona erdi. Sıla Türkoğlu, 4 sezondur hayat verdiği Doğa karakteriyle Kızılcık Şerbeti'ne veda etti. Diziden senaryo gereği ölerek ayrılan Sıla Türkoğlu, Instagram hesabından duygulandıran bir veda paylaşımı yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kızılcık Şerbeti'nde tam 4 sezondur Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, bu akşam (14 Kasım) diziye ölerek veda etti.

Kızılcık Şerbeti'nde tam 4 sezondur Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, bu akşam (14 Kasım) diziye ölerek veda etti.

Kızılcık Şerbeti'nden kendi isteğiyle ayrılan Sıla Türkoğlu'nun canlandırdığı Doğa'nın hikayesi ölümle sona erdi. Dizinin başrolü Türkoğlu'nun vedası seyirciyi derinden üzerken genç oyuncu, Instagram hesabından duygulandıran bir veda paylaşımı yaptı.

İşte Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'ne veda paylaşımı:

İşte Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'ne veda paylaşımı:

Bir devirdi… ve gerçekten muhteşemdik.

“Doğa”… Bana kattığın her şeye, benden aldıklarına; seni anladığım ya da hiç anlayamadığım tüm hallerine rağmen seni hep çok sevdim. (Evet, bazen sana fena halde kızdığım da oldu.)

Ama iyi ki vardın. İyi ki birlikte yol aldık.

Seni yaşatırken böylesine güzel insanlarla yan yana yürümek benim için büyük bir şanstı.

Ve en çok da… Sizlerin hiç görmediği ama bu yolun gerçek kahramanları olan kamera arkası emekçilerine minnettarım.

Her ne olursa olsun desteğini hep hissettiren sevgili seyircimize de kocaman bir teşekkür🤍

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın