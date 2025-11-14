Kızılcık Şerbeti'ne Ölerek Veda Eden Sıla Türkoğlu'ndan Ayrılık Paylaşımı
Kızılcık Şerbeti'nde bir devir sona erdi. Sıla Türkoğlu, 4 sezondur hayat verdiği Doğa karakteriyle Kızılcık Şerbeti'ne veda etti. Diziden senaryo gereği ölerek ayrılan Sıla Türkoğlu, Instagram hesabından duygulandıran bir veda paylaşımı yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti'nde tam 4 sezondur Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, bu akşam (14 Kasım) diziye ölerek veda etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'ne veda paylaşımı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın