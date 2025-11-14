Feyza Civelek'ten Kendisini Takipten Çıkan Şerbo'daki Partneri Emrah Altıntoprak'a Olay Sözler
Show TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Emrah Altıntoprak, ilk iş olarak 4 sezon boyunca partneri olan Feyza Civelek'i takipten çıkmıştı. Şerbo'nun Nilay'ı Feyza Civelek, bu konuda ilk kez konuştu ve partnerini ilk kendisinin takipten çıkıp engellediğini söyledi.
Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıklar bitmiyor, sular durulmuyor.
