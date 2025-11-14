onedio
Feyza Civelek'ten Kendisini Takipten Çıkan Şerbo'daki Partneri Emrah Altıntoprak'a Olay Sözler

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
14.11.2025 - 22:15

Show TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Emrah Altıntoprak, ilk iş olarak 4 sezon boyunca partneri olan Feyza Civelek'i takipten çıkmıştı. Şerbo'nun Nilay'ı Feyza Civelek, bu konuda ilk kez konuştu ve partnerini ilk kendisinin takipten çıkıp engellediğini söyledi.

KAYNAK: Magazin Kuryesi

Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıklar bitmiyor, sular durulmuyor.

Kızılcık Şerbeti'nin bu akşam (14 Kasım) yayınlanan bölümünde tam 4 oyuncu diziye veda edecek. Bunlardan biri de Mustafa Ünal'ı canlandıran Emrah Altıntoprak. Diziden ayrılığı kesinleşince ilk olarak 4 sezon boyunca partneri olan Feyza Civelek'i takipten çıkan Emrah Altıntoprak gündeme bomba gibi düşerken dizinin Nilay'ı Feyza Civelek'ten ilk açıklama geldi.

Feyza Civelek, Altıntoprak'ı ilk olarak kendisinin takipten çıkıp engellediğini açıklayıp 'İlk ben takipten çıktım ve ben sevmediklerimi direkt engelliyorum ve engelledim' dedi.

