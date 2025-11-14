Feyza Civelek'ten Kendisini Takipten Çıkan Şerbo'daki Partneri Emrah Altıntoprak'a Olay Sözler

Kızılcık Şerbeti'nin bu akşam (14 Kasım) yayınlanan bölümünde tam 4 oyuncu diziye veda edecek. Bunlardan biri de Mustafa Ünal'ı canlandıran Emrah Altıntoprak. Diziden ayrılığı kesinleşince ilk olarak 4 sezon boyunca partneri olan Feyza Civelek'i takipten çıkan Emrah Altıntoprak gündeme bomba gibi düşerken dizinin Nilay'ı Feyza Civelek'ten ilk açıklama geldi.

Feyza Civelek, Altıntoprak'ı ilk olarak kendisinin takipten çıkıp engellediğini açıklayıp 'İlk ben takipten çıktım ve ben sevmediklerimi direkt engelliyorum ve engelledim' dedi.