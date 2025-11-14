onedio
Cem Yiğit Üzümoğlu, Şakir Paşa Ailesi Setinin Final Yaptıktan Sonra 3. Kez Yandığını Açıkladı

Cem Yiğit Üzümoğlu, Şakir Paşa Ailesi Setinin Final Yaptıktan Sonra 3. Kez Yandığını Açıkladı

Esra Demirci
14.11.2025 - 21:30

NOW'ın geçtiğimiz sezona damga vuran dizisi Şakir Paşa Ailesi, başına gelen talihsizliklerle anılmıştı. Çekimler devam ederken sette iki defa çıkan yangın sebebiyle dizi çekimleri durmuş ve bir set çalışanı yangında hayatını kaybetmişti. Yaşanan talihsizliklerin ardından erken final yapma kararı alan Şakir Paşa Ailesi'nin ardından dizide Cevat Şakir'i canlandıran Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan bomba bir açıklama geldi. Cem Yiğit Üzümoğlu, Melis İşiten'in programında Şakir Paşa Ailesi setinin final yaptıktan sonra 3. kez yandığını ve bu kez küle döndüğünü açıkladı.

KAYNAK: Melis İşiten ile Zaten Şov

Şakir Paşa Ailesi dizisi, ne yazık ki başarısından ziyade başına gelen talihsizliklerle anılan bir proje oldu.

Cevat Şakir Kabaağaçlı ve ailesinin yaşam hikayesinin anlatıldığı dizi, ilk olarak Cevat Şakir'in torunlarının telif davası açmasıyla gündem olmuş ve ardından RTÜK cezaları nedeniyle birkaç bölüm yayınlanamamıştı. Tam bu sorunlar ortadan kalkınca da Şakir Paşa Ailesi setinde tam 2 kez sebebi belli olmayan nedenlerle yangın çıkmıştı. Son çıkan yangında bir set çalışanının hayatını kaybetmesi üzerine erken final kararı alınan dizi, sezon finali yerine final yapmış ve ekran yolculuğunu tamamlamıştı.

İnsanlar, Şakir Paşa Ailesi dizisinin yaşadığı bu talihsizliklere hala anlam veremezken Cevat Şakir'i canlandıran Cem Yiğit Üzümoğlu, Melis İşiten'in programında şoke eden bir açıklama yaptı.

Şakir Paşa Ailesi setinde finalin ardından 3. kez yangın çıkmış.

Cem Yiğit Üzümoğlu, final yapmasının ardından Şakir Paşa Ailesi setindeki talihsizliklerin bitmediğini açıkladı. Üzümoğlu'nun açıklamasına göre sette 3. kez yangın çıktı ve bu defa her şey küle döndü.

