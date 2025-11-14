Cem Yiğit Üzümoğlu, Şakir Paşa Ailesi Setinin Final Yaptıktan Sonra 3. Kez Yandığını Açıkladı

Cevat Şakir Kabaağaçlı ve ailesinin yaşam hikayesinin anlatıldığı dizi, ilk olarak Cevat Şakir'in torunlarının telif davası açmasıyla gündem olmuş ve ardından RTÜK cezaları nedeniyle birkaç bölüm yayınlanamamıştı. Tam bu sorunlar ortadan kalkınca da Şakir Paşa Ailesi setinde tam 2 kez sebebi belli olmayan nedenlerle yangın çıkmıştı. Son çıkan yangında bir set çalışanının hayatını kaybetmesi üzerine erken final kararı alınan dizi, sezon finali yerine final yapmış ve ekran yolculuğunu tamamlamıştı.

İnsanlar, Şakir Paşa Ailesi dizisinin yaşadığı bu talihsizliklere hala anlam veremezken Cevat Şakir'i canlandıran Cem Yiğit Üzümoğlu, Melis İşiten'in programında şoke eden bir açıklama yaptı.