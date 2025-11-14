Cem Yiğit Üzümoğlu, Şakir Paşa Ailesi Setinin Final Yaptıktan Sonra 3. Kez Yandığını Açıkladı
NOW'ın geçtiğimiz sezona damga vuran dizisi Şakir Paşa Ailesi, başına gelen talihsizliklerle anılmıştı. Çekimler devam ederken sette iki defa çıkan yangın sebebiyle dizi çekimleri durmuş ve bir set çalışanı yangında hayatını kaybetmişti. Yaşanan talihsizliklerin ardından erken final yapma kararı alan Şakir Paşa Ailesi'nin ardından dizide Cevat Şakir'i canlandıran Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan bomba bir açıklama geldi. Cem Yiğit Üzümoğlu, Melis İşiten'in programında Şakir Paşa Ailesi setinin final yaptıktan sonra 3. kez yandığını ve bu kez küle döndüğünü açıkladı.
KAYNAK: Melis İşiten ile Zaten Şov
Şakir Paşa Ailesi dizisi, ne yazık ki başarısından ziyade başına gelen talihsizliklerle anılan bir proje oldu.
Şakir Paşa Ailesi setinde finalin ardından 3. kez yangın çıkmış.
