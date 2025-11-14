Ecmel Her Şeyi Öğrendi! Uzak Şehir'in Reyting Rekoru Kırma Garantili Fragmanı Yayınlandı
Kanal D'nin fenomen aşiret dizisi Uzak Şehir'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Soluksuz izlediğimiz Uzak Şehir'in 38. bölüm 2. tanıtımında kendisine vuran Şahin'in intikamını almak isteyen Ecmel, Deniz Cihan'ı kaçırıyor. Küçük Deniz'i öldürmek isteyen Ecmel, Boran'ın babası olduğunu öğreniyor. Uzak Şehir'in yeni bir reyting rekoru kırma garantili yeni bölümünün fragmanına ise yorum yağdı.
Fenomen aşiret dizisi Uzak Şehir, yeni bölüm fragmanını yayınladı. Fakat bu fragman yeni bir reyting rekorunun habercisi niteliğinde!
İşte Uzak Şehir'in yeni bölüm fragmanı:
Gelen yorumlardan bazıları da burada:
