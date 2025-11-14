onedio
Ecmel Her Şeyi Öğrendi! Uzak Şehir'in Reyting Rekoru Kırma Garantili Fragmanı Yayınlandı

Ecmel Her Şeyi Öğrendi! Uzak Şehir'in Reyting Rekoru Kırma Garantili Fragmanı Yayınlandı

Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
14.11.2025 - 20:49

Kanal D'nin fenomen aşiret dizisi Uzak Şehir'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Soluksuz izlediğimiz Uzak Şehir'in 38. bölüm 2. tanıtımında kendisine vuran Şahin'in intikamını almak isteyen Ecmel, Deniz Cihan'ı kaçırıyor. Küçük Deniz'i öldürmek isteyen Ecmel, Boran'ın babası olduğunu öğreniyor. Uzak Şehir'in yeni bir reyting rekoru kırma garantili yeni bölümünün fragmanına ise yorum yağdı.

Fenomen aşiret dizisi Uzak Şehir, yeni bölüm fragmanını yayınladı. Fakat bu fragman yeni bir reyting rekorunun habercisi niteliğinde!

Fenomen aşiret dizisi Uzak Şehir, yeni bölüm fragmanını yayınladı. Fakat bu fragman yeni bir reyting rekorunun habercisi niteliğinde!

38. bölüm 2. tanıtımı yayınlanan Uzak Şehir'in yeni bölümünde tüm sırlar açığa çıkacak. Şahin'in intikamını almak isteyen Ecmel, küçük Deniz Cihan'ı kaçırıyor. Fakat ona zarar vermemesi için Cihan ve Sadakat, Ecmel'e Boran'ın babası olduğunu açıklıyor. 

Tüm sırların açığa çıktığı yeni bölüm fragmanıyla soluksuz izleyeceğimiz bir bölümün sinyalleri verilirken o tanıtıma yorum yağdı.

İşte Uzak Şehir'in yeni bölüm fragmanı:

Gelen yorumlardan bazıları da burada:

Gelen yorumlardan bazıları da burada:

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
