onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
ATV'nin Yeni Yıl İçin İddialı Dizisine 3 Flaş Oyuncu Dahil Oldu

ATV'nin Yeni Yıl İçin İddialı Dizisine 3 Flaş Oyuncu Dahil Oldu

Atv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
14.11.2025 - 20:12

ATV'nin yeni yıl için iddialı işleri arasında yer alan 'Liliyar' için hazırlıklar devam ediyor. Fikret Kuşkan ve Levent Ülgen gibi usta isimlerin kadroya dahil olmasının ardından Birsen Altuntaş'tan yeni haberler geldi. Altuntaş, ATV'nin yeni dizisi için 3 flaş oyuncuyla anlaşmaya varıldığını açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ATV ekranlarının yeni yıl için en iddialı dizileri arasında "Liliyar" yer alıyor.

ATV ekranlarının yeni yıl için en iddialı dizileri arasında "Liliyar" yer alıyor.

İlk ismi 'Yabancı Gelin Liliyar' olarak duyurulan dizi henüz hazırlıkları devam ederken gündem olmayı başardı. Başrol için Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sıla Türkoğlu'na teklif götürülen dizi için şimdilik Fikret Kuşkan, Levent Ülgen ve Erkan Can gibi isimlerle anlaşmaya varılırken Birsen Altuntaş, 3 flaş ismin daha kadroya dahil olduğunu açıkladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre ATV'nin "Liliyar" dizisine 3 yeni oyuncu dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre ATV'nin "Liliyar" dizisine 3 yeni oyuncu dahil oldu.

Altuntaş, Sarp Bozkurt, Lara Aslan ve Taha Baran Özbek'in Liliyar adlı dizide rol alacağını açıkladı.

Sarp Bozkurt, başrol karakteri Ali’nin dayısına hayat verecek. Lara Aslan İlyun karakteriyle Fikret Kuşkan'ın karakterinin küçük kızını oynayacak. Taha Baran Özbek ise kötü alışkanlıkları olan üniversiteli bir genç rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın