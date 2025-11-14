ATV'nin Yeni Yıl İçin İddialı Dizisine 3 Flaş Oyuncu Dahil Oldu
ATV'nin yeni yıl için iddialı işleri arasında yer alan 'Liliyar' için hazırlıklar devam ediyor. Fikret Kuşkan ve Levent Ülgen gibi usta isimlerin kadroya dahil olmasının ardından Birsen Altuntaş'tan yeni haberler geldi. Altuntaş, ATV'nin yeni dizisi için 3 flaş oyuncuyla anlaşmaya varıldığını açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ATV ekranlarının yeni yıl için en iddialı dizileri arasında "Liliyar" yer alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birsen Altuntaş'ın haberine göre ATV'nin "Liliyar" dizisine 3 yeni oyuncu dahil oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın