onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Halef'teki Senaryo Değişikliği İddiasına Yapımcıdan Yalanlama Geldi

Halef'teki Senaryo Değişikliği İddiasına Yapımcıdan Yalanlama Geldi

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
14.11.2025 - 17:15

NOW'ın yeni sezon için en iddialı işlerinden Halef: Köklerin Çağrısı'nda başrol karakterler Serhat ve Yıldız'ın aşk yaşayacağı bir senaryo yazılırken buradan geri dönülmüş ve Serhat, Melek'le olan ilişkisine devam etmişti. Seyircinin Yıldız ve Serhat aşkı istediği yönünde çıkan haberler kafa karıştırırken dizinin yapımcısı Gül Oğuz'dan bu konuda yalanlama geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

NOW'ın sevilen dizisi Halef: Köklerin Çağrısı, öne çıkan aşiret dizileri arasında yer alıyor.

NOW'ın sevilen dizisi Halef: Köklerin Çağrısı, öne çıkan aşiret dizileri arasında yer alıyor.

Uzak Şehir'in aldığı reytinglerin ardından NOW'ın aşiret dizisi hamlesi olarak ortaya çıkan dizi seyirci tarafından çok sevildi. İlhan Şen'in canlandırdığı Serhat adlı karakterin resmi nikahlı karısı Melek ve imam nikahlı karısı Yıldız arasında kaldığı dizide seyirciden gelen tepkiler sonrasında hikaye Melek ve Serhat aşkına yöneldi. Fakat sosyal medyadaki bir hesap, Yıldız ve Serhat fanlarının baskısı sonucunda aşk hikayesine geri dönüleceğini iddia etti.

Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin yapımcısı Gül Oğuz, Yıldız ve Serhat aşkı yazılacağı iddialarına yanıt verdi.

Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin yapımcısı Gül Oğuz, Yıldız ve Serhat aşkı yazılacağı iddialarına yanıt verdi.

Gül Oğuz,  hesabından söz konusu iddiaları 'Kim bu yalancı?' yazarak yalanladı.

Peki sizce Halef dizisinde Serhat ve Yıldız aşkı işlenmeli mi? Yorumlarda buluşalım...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın