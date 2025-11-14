Halef'teki Senaryo Değişikliği İddiasına Yapımcıdan Yalanlama Geldi
NOW'ın yeni sezon için en iddialı işlerinden Halef: Köklerin Çağrısı'nda başrol karakterler Serhat ve Yıldız'ın aşk yaşayacağı bir senaryo yazılırken buradan geri dönülmüş ve Serhat, Melek'le olan ilişkisine devam etmişti. Seyircinin Yıldız ve Serhat aşkı istediği yönünde çıkan haberler kafa karıştırırken dizinin yapımcısı Gül Oğuz'dan bu konuda yalanlama geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
NOW'ın sevilen dizisi Halef: Köklerin Çağrısı, öne çıkan aşiret dizileri arasında yer alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin yapımcısı Gül Oğuz, Yıldız ve Serhat aşkı yazılacağı iddialarına yanıt verdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın