Yaprak Dökümü'nün Cem'i Kıvanç Kasabalı, Aslında Dizide Kalıcı Olmayacakmış!

Yaprak Dökümü'nün Cem'i Kıvanç Kasabalı, Aslında Dizide Kalıcı Olmayacakmış!

Yaprak Dökümü
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.11.2025 - 16:03

Türk televizyonlarına damga vuran Yaprak Dökümü'nün Cem'i Kıvanç Kasabalı'nın yıllar önce verdiği bir röportaj yeniden gündem oldu. Ali Rıza'nın biricik damadı, seyirci tarafından çok sevilen ve ölümüyle hepimizi yasa boğan Cem karakteri aslında 5-6 bölümlüğüne diziye dahil olmuş fakat çok sevildiği için rolü 4 sezon boyunca uzatılmış.

2006-2010 yıllarında Kanal D ekranlarında yayınlanan Yaprak Dökümü, hala en çok izlenen diziler arasında yer alıyor.

2006-2010 yıllarında Kanal D ekranlarında yayınlanan Yaprak Dökümü, hala en çok izlenen diziler arasında yer alıyor.
Her açıdan Türk televizyonlarına damga vuran dizi, tekrar bölümleriyle prime time'daki dizilerle yarışırken dizide Necla'nın eşi Cem'i canlandıran Kıvanç Kasabalı'nın vermiş olduğu bir röportaj yeniden gündem oldu.

Yaprak Dökümü'ndeki sayılı iyi karakterlerden olup ölerek diziye veda eden Cem, meğer 5-6 bölümlük bir anlaşmayla diziye dahil olmuş. Kıvanç Kasabalı, dizide rol aldığı dönem bunu itiraf edip karakterinin sevilmesiyle rolünün uzatıldığını açıklamış.

İşte Kıvanç Kasabalı'nın Yaprak Dökümü hakkında yıllar önce verdiği röportaj:

İşte Kıvanç Kasabalı'nın Yaprak Dökümü hakkında yıllar önce verdiği röportaj:

'Geçen yıl 22. bölüm çekilirken kadroya dahil oldum. Diziye 5 - 6 bölümlük bir Cem karakterinin gireceğini söylediler. Karakterle ilgili görüşmek için Ay Yapım’a gittim, şirketle anlaştık. Bu yıl sezon başında ben konu gereği yurtdışına gittim ama ondan sonra rolüm devam etti. Daha önce bir dizide üç bölüm rol almıştam ama “Yaprak Dökümü” benim ilk oyunculuk deneyimim diyebilirim. Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar gibi çok iyi oyuncularla oynamak benim için büyük bir şans.'

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
