Yaprak Dökümü'nün Cem'i Kıvanç Kasabalı, Aslında Dizide Kalıcı Olmayacakmış!
Türk televizyonlarına damga vuran Yaprak Dökümü'nün Cem'i Kıvanç Kasabalı'nın yıllar önce verdiği bir röportaj yeniden gündem oldu. Ali Rıza'nın biricik damadı, seyirci tarafından çok sevilen ve ölümüyle hepimizi yasa boğan Cem karakteri aslında 5-6 bölümlüğüne diziye dahil olmuş fakat çok sevildiği için rolü 4 sezon boyunca uzatılmış.
2006-2010 yıllarında Kanal D ekranlarında yayınlanan Yaprak Dökümü, hala en çok izlenen diziler arasında yer alıyor.
İşte Kıvanç Kasabalı'nın Yaprak Dökümü hakkında yıllar önce verdiği röportaj:
