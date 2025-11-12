Yaprak Dökümü'nün Cem'i Kıvanç Kasabalı, Aslında Dizide Kalıcı Olmayacakmış!

'Geçen yıl 22. bölüm çekilirken kadroya dahil oldum. Diziye 5 - 6 bölümlük bir Cem karakterinin gireceğini söylediler. Karakterle ilgili görüşmek için Ay Yapım’a gittim, şirketle anlaştık. Bu yıl sezon başında ben konu gereği yurtdışına gittim ama ondan sonra rolüm devam etti. Daha önce bir dizide üç bölüm rol almıştam ama “Yaprak Dökümü” benim ilk oyunculuk deneyimim diyebilirim. Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar gibi çok iyi oyuncularla oynamak benim için büyük bir şans.'