Kızılcık Şerbeti Kadrosuna Dahil Olan Yalçın Hafızoğlu, Sonunda Sete Çıktı!
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna 5 yeni oyuncu dahil olmuştu. Bunlardan biri de Çimen'in yeni sevgilisini canlandıracak Yalçın Hafızoğlu'ydu. Kızılcık Şerbeti'ne dahil olan Yalçın Hafızoğlu sonunda sete çıktı. Setten ilk görüntüler ise sosyal medyada yayınlandı.
KAYNAK: Gülşen Yaşar Sönmez
Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonunda kadro neredeyse tamamen değişti.
Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım'a yeni damat geldi.
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
karakter muhafazakar mı zorla türban falan taktıracak mı çimene yok mu şöyle deniz baykal delirtmeli senaryo 🤣😝