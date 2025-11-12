onedio
Kızılcık Şerbeti Kadrosuna Dahil Olan Yalçın Hafızoğlu, Sonunda Sete Çıktı!

Kızılcık Şerbeti Kadrosuna Dahil Olan Yalçın Hafızoğlu, Sonunda Sete Çıktı!

Esra Demirci
Esra Demirci
12.11.2025 - 13:25

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna 5 yeni oyuncu dahil olmuştu. Bunlardan biri de Çimen'in yeni sevgilisini canlandıracak Yalçın Hafızoğlu'ydu. Kızılcık Şerbeti'ne dahil olan Yalçın Hafızoğlu sonunda sete çıktı. Setten ilk görüntüler ise sosyal medyada yayınlandı.

KAYNAK: Gülşen Yaşar Sönmez

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonunda kadro neredeyse tamamen değişti.

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonunda kadro neredeyse tamamen değişti.

Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak, Ece İrtem ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'in kadrodan ayrıldığı diziye Özge Borak, Seray Kaya, Yalçın Hafızoğlu ve Hakan Karahan dahil oldu.

Yeni kadrosuyla sete çıkan Kızılcık Şerbeti'nde Çimen'in sevgilisini canlandıracak olan Yalçın Hafızoğlu'nun setten ilk görüntüsü geldi.

Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım'a yeni damat geldi.

Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım'a yeni damat geldi.

Kızılcık Şerbeti kadrosuna Erasmus'tan dönen Çimen'in sevgilisi olarak dahil olan Hafızoğlu, Şerbo set çalışanı Gülşen Yaşar Sönmez'in kamera arkası videosunda karşımıza çıktı. Yalçın Hafızoğlu, yeni imajıyla dikkat çekti.

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Kedi Topu

karakter muhafazakar mı zorla türban falan taktıracak mı çimene yok mu şöyle deniz baykal delirtmeli senaryo 🤣😝