Gezep'in İkizi mi Olacak? Taşacak Bu Deniz'e Bomba Oyuncu Geliyor!
TRT 1'in reytingleri altüst eden Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz'in kadrosuna sürpriz bir oyuncu dahil oluyor.
O oyuncu ise Berna Koraltürk'ten başkası değil! Taşacak Bu Deniz setinde Koçari ailesinin konağında çekimleri olan Koraltürk'ün diziye dahil olduğu ifşa oldu.
