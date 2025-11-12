onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Gezep'in İkizi mi Olacak? Taşacak Bu Deniz'e Bomba Oyuncu Geliyor!

Gezep'in İkizi mi Olacak? Taşacak Bu Deniz'e Bomba Oyuncu Geliyor!

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.11.2025 - 09:13

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz'in kadrosuna yeni bir oyuncu dahil oluyor. Dikkatli seyirciler, Taşacak Bu Deniz setinde görüntüleri ifşa olan ünlü oyuncunun kadroya girdiğini fark etti. Peki, o oyuncu hangi rol için geldi?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TRT 1'in reytingleri altüst eden Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz'in kadrosuna sürpriz bir oyuncu dahil oluyor.

TRT 1'in reytingleri altüst eden Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz'in kadrosuna sürpriz bir oyuncu dahil oluyor.

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın başrollerde yer aldığı dizi, kısa sürede fenomene dönüştü. Dizinin set görüntülerini itinayla inceleyerek ufak ipuçları toplayan seyirci, bu defa bomba bir haber yakaladı. Dikkatli takipçiler, Taşacak Bu Deniz setinde sürpriz bir oyuncuya rastladı.

O oyuncu ise Berna Koraltürk'ten başkası değil! Taşacak Bu Deniz setinde Koçari ailesinin konağında çekimleri olan Koraltürk'ün diziye dahil olduğu ifşa oldu.

O oyuncu ise Berna Koraltürk'ten başkası değil! Taşacak Bu Deniz setinde Koçari ailesinin konağında çekimleri olan Koraltürk'ün diziye dahil olduğu ifşa oldu.

Berna Koraltürk'ün Gezep'in ikizi İlve mi yoksa Eleni'nin sahte annesi mi olacağı ise henüz bilinmiyor. Biz oyumuzu İlve'den yana kullanıyoruz!

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın