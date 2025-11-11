onedio
Meraklısına Müjde: Survivor Kupası Müzayedede Satışa Çıktı!

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.11.2025 - 15:18

Televizyonun en sevilen ve en sürükleyici yarışma programlarından Survivor'ın herkesin hayalini kurduğu kupası bir müzayedede satışa çıktı. Survivor kupasını görenler, kupanın hangi yarışmacıdan kaldığını merak etti.

Ekranların fenomen yaratan yarışma programı Survivor'ın şampiyonluğu simgeleyen kupası bir müzayedede satışa çıkarıldı.

Survivor fanlarını epey heyecanlandıran olayda kupanın hangi yarışmacıya ait olduğu haliyle merak edildi. Satıcı, Survivor kupasını satın alanla kupanın hikayesinin paylaşılacağını açıkladı. Söz konusu gelişme sosyal medyada yankı uyandırarak gündem oldu.

İşte Survivor kupasının müzayededeki ilanı:

