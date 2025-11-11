Meraklısına Müjde: Survivor Kupası Müzayedede Satışa Çıktı!
Televizyonun en sevilen ve en sürükleyici yarışma programlarından Survivor'ın herkesin hayalini kurduğu kupası bir müzayedede satışa çıktı. Survivor kupasını görenler, kupanın hangi yarışmacıdan kaldığını merak etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekranların fenomen yaratan yarışma programı Survivor'ın şampiyonluğu simgeleyen kupası bir müzayedede satışa çıkarıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte Survivor kupasının müzayededeki ilanı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın