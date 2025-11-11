onedio
Reyting Uzmanı, Uzak Şehir'in Reytinglerindeki Düşüşün Nedenini Açıkladı

Esra Demirci
11.11.2025 - 13:32

Kanal D'de yayınlanan Uzak Şehir'in yeni bölüm reyting sonuçları açıklandı. 10 Kasım Pazartesi günü yayınlanan Uzak Şehir bölümünde dizi ABC1 kategorisinde reyting düşüşü yaşandı. Reyting uzmanı, Uzak Şehir'in reytinglerinin neden düştüğünü açıkladı.

Uzak Şehir'in reyting sonuçları açıklandı.

Dün akşam (10 Kasım Cuma) yeni bölümüyle ekrana gelen Uzak Şehir, iki kategoride reyting artışı yaşasa da ABC1 kategorisinde gözle görülür bir düşüşle karşılaştı. Uzak Şehir'in ABC1 kategorisindeki reytingi tam 0.53 puan düştü. Uzak Şehir fanları reytinglerdeki bu düşüşün sebebini merak ederken cevap X'teki reyting uzmanından geldi.

Reyting uzmanı, Uzak Şehir'in reytinglerindeki düşüşün sebebini açıkladı.

Reyting uzmanı, bu düşüşün sebebini şu sözlerle açıkladı:

'Özet 0,40 puan yüksek belli ki etkilemiş ama ara tatilden dolayı 23:00'a kadar toplam reyting 2,50 puan düşük. En yüksek reytinge finalde ulaşıyor, belli ki sonu merak edilmiş. Fragman reytingi de ilk defa 7'nin üzerinde. Bir sorun görünmüyor bence haftaya artacaktır.'

