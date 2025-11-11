Reyting Uzmanı, Uzak Şehir'in Reytinglerindeki Düşüşün Nedenini Açıkladı
Kanal D'de yayınlanan Uzak Şehir'in yeni bölüm reyting sonuçları açıklandı. 10 Kasım Pazartesi günü yayınlanan Uzak Şehir bölümünde dizi ABC1 kategorisinde reyting düşüşü yaşandı. Reyting uzmanı, Uzak Şehir'in reytinglerinin neden düştüğünü açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzak Şehir'in reyting sonuçları açıklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Reyting uzmanı, Uzak Şehir'in reytinglerindeki düşüşün sebebini açıkladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın