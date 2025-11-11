Saygı Duruşunda Bulundular: Uzak Şehir'deki 10 Kasım Sahnesi Seyirciden Alkış Topladı
Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, 10 Kasım'ı unutmadı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete uğurladığımız saat 9'u 5 geçe saygı duruşunda bulunulan Uzak Şehir'deki 10 Kasım sahnesi seyirciden alkış topladı.
Uzak Şehir'deki 10 Kasım sahnesini buradan izleyebilirsiniz:
Reyting rekortmeni dizi Uzak Şehir, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nü unutmadı.
EBEDİ BAŞKOMUTANIMIZ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK İLELEBET FİKİRLERİ YAŞAYACAK İZİNDEYİZ Minnettarız ALLAH CC RAHMET EYLESİN MEKANLARIMEKNI CENNET OLSUN NURLARDA UY... Devamını Gör