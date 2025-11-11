onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Saygı Duruşunda Bulundular: Uzak Şehir'deki 10 Kasım Sahnesi Seyirciden Alkış Topladı

Saygı Duruşunda Bulundular: Uzak Şehir'deki 10 Kasım Sahnesi Seyirciden Alkış Topladı

Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.11.2025 - 10:00

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, 10 Kasım'ı unutmadı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete uğurladığımız saat 9'u 5 geçe saygı duruşunda bulunulan Uzak Şehir'deki 10 Kasım sahnesi seyirciden alkış topladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzak Şehir'deki 10 Kasım sahnesini buradan izleyebilirsiniz:

Reyting rekortmeni dizi Uzak Şehir, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nü unutmadı.

Reyting rekortmeni dizi Uzak Şehir, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nü unutmadı.

Uzak Şehir, ülkemizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de saat 9'u 5 geçe ebediyete uğurlanmasını 1 dakikalık saygı duruşuyla andı. Dizideki bir sahnede tüm karakterler Atatürk'ü anmak için saygı duruşunda bulundu. Uzak Şehir'deki 10 Kasım sahnesi seyirciden alkış toplayarak beğeni dolu yorumlar aldı.

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
7
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Ali k

EBEDİ BAŞKOMUTANIMIZ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK İLELEBET FİKİRLERİ YAŞAYACAK İZİNDEYİZ Minnettarız ALLAH CC RAHMET EYLESİN MEKANLARIMEKNI CENNET OLSUN NURLARDA UY... Devamını Gör