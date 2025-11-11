onedio
Fark Ettiniz mi? Uzak Şehir'deki Çekim Hatası Seyircinin Gözünden Kaçmadı

Fark Ettiniz mi? Uzak Şehir'deki Çekim Hatası Seyircinin Gözünden Kaçmadı

Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci
11.11.2025 - 09:39

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in yeni bölümü yayınlandı. Yeni bir reyting rekoru gelmesi kesin olan Uzak Şehir'in yeni bölümündeki çekim hatası dikkatli seyircinin gözünden kaçmadı. Peki, Uzak Şehir'deki çekim hatası ne?

Kanal D ekranlarının reytingleri altüst eden dizisi Uzak Şehir, dün akşam (10 Kasım) yeni bölümüyle ekrana geldi.

Kanal D ekranlarının reytingleri altüst eden dizisi Uzak Şehir, dün akşam (10 Kasım) yeni bölümüyle ekrana geldi.

Yeni bölümü aşırı sürükleyici olan Uzak Şehir, gece boyunca sosyal medyada gündemden düşmedi. Şahin'in kendini vurması apayrı bir gündem yaratırken bir diğer detay ise Uzak Şehir'deki çekim hatası oldu.

Cihan'ın yer aldığı sahnedeki çekim hatası dikkatli seyircinin gözünden kaçmadı.

Arabayla yolculuk yapan Cihan'ın ilk sahnesinde güneş arkadan batarken bir sonraki sahnede tam tepede yer alıyor.

Arabayla yolculuk yapan Cihan'ın ilk sahnesinde güneş arkadan batarken bir sonraki sahnede tam tepede yer alıyor.

Dizinin çekimleri esnasında bu devamlılığın gözden kaçması sosyal medyada viral oldu. Peki, siz bu hataya ne diyorsunuz? Sizce Uzak Şehir'deki bu hata neden olmuş olabilir?

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
