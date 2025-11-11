Fark Ettiniz mi? Uzak Şehir'deki Çekim Hatası Seyircinin Gözünden Kaçmadı
Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in yeni bölümü yayınlandı. Yeni bir reyting rekoru gelmesi kesin olan Uzak Şehir'in yeni bölümündeki çekim hatası dikkatli seyircinin gözünden kaçmadı. Peki, Uzak Şehir'deki çekim hatası ne?
Kanal D ekranlarının reytingleri altüst eden dizisi Uzak Şehir, dün akşam (10 Kasım) yeni bölümüyle ekrana geldi.
Arabayla yolculuk yapan Cihan'ın ilk sahnesinde güneş arkadan batarken bir sonraki sahnede tam tepede yer alıyor.
