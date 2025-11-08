onedio
Yok Böyle Düşüş: Final Yapan Aşk ve Gözyaşı, Reytinglerde 43. Oldu!

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.11.2025 - 14:59

ATV'nin Barış Arduç ve Hande Erçel'li dizisi Aşk ve Gözyaşı, dün akşam (7 Kasım) yayınlanan bölümüyle final yaptı. Aşk ve Gözyaşı'nın final yapmasının ardından reyting oranları merak edilmişti. Aşk ve Gözyaşı'nın final bölümü hiç izlenmezken reytinglerde 43. sırada yer aldı.

ATV ekranlarının iddialı dizisi Aşk ve Gözyaşı, 7. bölümüyle final yaptı.

Dün akşam (7 Kasım Cuma) günü yayınlanan bölümüyle final yapan Aşk ve Gözyaşı, aldığı düşük reytinglerin ardından final kararıyla karşı karşıya kalmıştı. Barış Arduç ve Hande Erçel'in üçüncü kez partner olduğu dizinin bu kadar düşük reyting alması beklenmezken final bölümüne gelen reytingler açıklandı.

Aşk ve Gözyaşı'nın final bölümü reytinglerde 43. oldu.

Aşk ve Gözyaşı Total'de 1.12 oranıyla 31., AB'de 0.73 oranıyla 41. ve ABC1 kategorisinde 0.78 oranıyla 43. sırada yer aldı.

