Yok Böyle Düşüş: Final Yapan Aşk ve Gözyaşı, Reytinglerde 43. Oldu!
ATV'nin Barış Arduç ve Hande Erçel'li dizisi Aşk ve Gözyaşı, dün akşam (7 Kasım) yayınlanan bölümüyle final yaptı. Aşk ve Gözyaşı'nın final yapmasının ardından reyting oranları merak edilmişti. Aşk ve Gözyaşı'nın final bölümü hiç izlenmezken reytinglerde 43. sırada yer aldı.
ATV ekranlarının iddialı dizisi Aşk ve Gözyaşı, 7. bölümüyle final yaptı.
Aşk ve Gözyaşı'nın final bölümü reytinglerde 43. oldu.
