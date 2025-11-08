onedio
Sezonun İkinci Final Haberi Geldi: NOW'ın Yeni Dizisi İçin Final Kararı Verildi

Atv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.11.2025 - 13:35

Televizyona dair final haberleri gelmeye devam ediyor. ATV'nin Aşk ve Gözyaşı dizisi için final haberi gelmişti. Sezonun ilk final haberinin ardından şimdi de ikinci final haberi NOW'dan geldi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Aşk ve Gözyaşı, sezonun ilk final onayını alan dizisi olmuştu.

Barış Arduç ve Hande Erçel'in başrollerde yer aldığı dizi 7 Kasım Cuma günü yayınlanan bölümüyle final yapmıştı. Sezonun diğer final haberi ise NOW'dan geldi. Birsen Altuntaş, NOW'ın yeni dizisinin düşük reytingler nedeniyle final kararı aldığını duyurdu.

NOW'da yayınlanan Ben Onun Annesiyim, 4. bölümüyle final yapacak.

Dün akşam (7 Kasım Cuma) ekrana gelen yeni bölümüyle reytinglerinde düşüş yaşayan Ben Onun Annesiyim'den beklenen haber geldi. Caner Cindoruk ve Funda Eryiğit'in başrollerinde olduğu dizi 4. bölümüyle ekranlara veda edecek.

