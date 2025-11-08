onedio
Haberler
TV
En Çok İzlenen Diziden Yeni Rekor Geldi: 7 Kasım Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı

Arka Sokaklar Kızılcık Şerbeti Reyting Sonuçları
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.11.2025 - 13:09

7 Kasım Cuma reyting sonuçları belli oldu.

Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar, Ben Onun Annesiyim, Aşk ve Gözyaşı dizilerinin yeni bölümleriyle yayınlandığı 7 Kasım Cuma reyting sonuçları belli oldu. Peki, 7 Kasım Cuma günü reytinglerde birinci dizi hangisi oldu? En çok izlenen dizi ne?

7 Kasım Cuma reyting sonuçları ne oldu? Gelin, birlikte inceleyelim!

7 Kasım Cuma reyting sonuçları açıklandı.

Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar, Ben Onun Annesiyim, Aşk ve Gözyaşı dizileri yeni bölümleriyle 7 Kasım Cuma günü yayınlandı. En çok izlenen dizi hangisi merak ediliyordu. 7 Kasım Cuma günü reyting sonuçları sonunda açıklandı. 7 Kasım Cuma günü TRT 1'in Taşacak Bu Deniz dizisi reytinglerde yeni bir rekor kırdı ve 10 barajını aştı. Kızılcık Şerbeti ise düşüşüne devam etti.

İşte 7 Kasım Cuma Reyting Sonuçları:

7 Kasım 2025 Cuma Total Reyting Sıralaması

1. Taşacak Bu Deniz – TRT 1

2. Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1

3. Kızılcık ŞerbetiShow TV

4. Arka SokaklarKanal D

5. Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

6. Esra Erol’da – ATV

7. Arka Sokaklar (Özet) – Kanal D

8. Kızılcık Şerbeti (Özet) – Show TV

9. Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – Now

10. ATV Ana Haber – ATV

7 Kasım 2025 Cuma AB Reyting Sıralaması

1. Taşacak Bu Deniz – TRT 1

2. Kızılcık Şerbeti – Show TV

3. Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1

4. Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

5. Kızılcık Şerbeti (Özet) – Show TV

6. Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – Now

7. Esra Erol’da – ATV

8. ATV Ana Haber – ATV

9. Show Ana Haber - Show TV

10. Kanal D Ana Haber – Kanal D

7 Kasım 2025 Cuma ABC Reyting Sıralaması

1. Taşacak Bu Deniz – TRT 1

2. Kızılcık Şerbeti – Show TV

3. Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1

4. Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

5. Esra Erol’da – ATV

6. Kızılcık Şerbeti (Özet) – Show TV

7. Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – Now

8. Arka Sokaklar – Kanal D

9. Show Ana Haber - Show TV

10. ATV Ana Haber – ATV

