Esme, Eleni'yi Öğreniyor! Taşacak Bu Deniz'in Yeni Bölüm Fragmanı Heyecan Yarattı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.11.2025 - 09:51

TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in yeni bölüm fragmanı büyük heyecan yarattı. Taşacak Bu Deniz'in yayınlanan fragmanında Esme, Eleni'nin annesi olduğunu öğreniyor. Fragmana seyirciden yorum yağdı.

TRT 1'in cuma akşamlarına damga vuran dizisi Taşacak Bu Deniz'de Esme, Eleni'yi öğreniyor.

Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünü resmen soluksuz izledik. Eleni'nin ailesini bulma hikayesinde Esme ve Adil için büyük gerçek yaklaşırken yayınlanan yeni bölüm fragmanında Esme'nin gerçekleri öğrenmesiyle şoke olduk.

Esme, Oruç'tan Eleni'nin annesi olduğunu öğreniyor. Söz konusu gelişme seyirciyi şoke ederken haliyle diziye ve fragmana yorum yağdı. Biz de o yorumlardan birkaçını derledik.

Taşacak Bu Deniz'in heyecan yaratan fragmanını buraya bırakalım:

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

