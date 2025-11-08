onedio
MasterChef'teki Sevgilisi Merak Edilen Nisa, O Yarışmacıyla Aşkını Duyurdu

MasterChef'teki Sevgilisi Merak Edilen Nisa, O Yarışmacıyla Aşkını Duyurdu

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
08.11.2025 - 08:37
08.11.2025 - 08:37

MasterChef'in sevilen yarışmacılarından Nisa Demirer, bir yarışmacıyla aşk yaşadığını program esnasında ağzından kaçırmıştı. Nisa'nın hangi MasterChef yarışmacısıyla sevgili olduğu merak edilirken yarışmadan elenen Nisa'dan sevgilisiyle paylaşım geldi.

Geçtiğimiz haftalarda MasterChef'e veda eden Nisa Demirer, özellikle yarışmadaki sevgili itirafıyla gündem olmuştu.

Geçtiğimiz haftalarda MasterChef'e veda eden Nisa Demirer, özellikle yarışmadaki sevgili itirafıyla gündem olmuştu.

Danilo Şef'e elenen bir yarışmacıyla aşk yaşadığını 'Flörtüm dışarıda kaldı. Eski yarışmacı olduğu için konuşmam yasak' diyen Nisa, resmen kendisini ifşalamıştı.

Yarışmadan elenen Nisa'nın aşk yaşadığı yarışmacıyı ne zaman açıklayacağı merak edilirken beklenen paylaşım sonunda geldi.

Nisa'nın sevgili itirafını da buraya ekleyelim:

Nisa Demirer, Instagram hesabından aşk yaşadığı MasterChef yarışmacısını paylaştı.

Nisa Demirer, Instagram hesabından aşk yaşadığı MasterChef yarışmacısını paylaştı.

Nisa paylaşımında elenen MasterChef yarışmacılardan Nevzat Güray Gürol'la poz verdi. Yani Nisa'nın aylardır sakladığı gizli sevgilisi MasterChef Nevzat çıktı!

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
