MasterChef'teki Sevgilisi Merak Edilen Nisa, O Yarışmacıyla Aşkını Duyurdu
MasterChef'in sevilen yarışmacılarından Nisa Demirer, bir yarışmacıyla aşk yaşadığını program esnasında ağzından kaçırmıştı. Nisa'nın hangi MasterChef yarışmacısıyla sevgili olduğu merak edilirken yarışmadan elenen Nisa'dan sevgilisiyle paylaşım geldi.
Geçtiğimiz haftalarda MasterChef'e veda eden Nisa Demirer, özellikle yarışmadaki sevgili itirafıyla gündem olmuştu.
Nisa Demirer, Instagram hesabından aşk yaşadığı MasterChef yarışmacısını paylaştı.
