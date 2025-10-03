onedio
MasterChef'ten Elenen Bir Yarışmacıyla Sevgili Olduğunu İtiraf Eden Nisa Kafaları Karıştırdı

MasterChef Türkiye
03.10.2025 - 23:47

MasterChef Türkiye'nin son bölümüne yarışmacılardan Nisa'nın aşk itirafı damga vurdu. Danilo Şef'e gizli telefon olayı hakkında 'Benim flörtüm dışarıda kaldı. Eski yarışmacı.' diyerek kendi kendini ifşalayan Nisa, kafaları karıştırdı.

MasterChef'in sevilen yarışmacılarından Nisa, ilk önce Barış'la aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Nisa'nın herhangi bir yarışmacıyla aşk yaşadığına dair net bir bulgu olmasa da Nisa, yeni bölümde Danilo Şef'e elenen bir yarışmacıyla aşk yaşadığını 'Flörtüm dışarıda kaldı. Eski yarışmacı olduğu için konuşmam yasak' demesiyle kendisini ifşaladı. Yayınlanan o anların ardından sosyal medyada Nisa'nın aşk yaşadığı eski yarışmacı merak konusu oldu. Peki sizce Nisa hangi yarışmacıyla aşk yaşıyor olabilir? Yorumlarda buluşalım...

