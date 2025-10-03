onedio
Hem Karısını Hem Metresini Sevdiğini Söyleyen Takipçisi Esra Ezmeci'yi Çıldırttı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.10.2025 - 19:48

Klinik psikolog Esra Ezmeci, yine bir takipçisinin sorusuna yanıt verdi. Fakat bu defa takipçisinin sorunu başta Esra Ezmeci olmak üzere herkesi delirtti. Hem metresini hem karısını sevip istediğini belirten kişiye Ezmeci, 'Bu normal değil, bencillik' yanıtını verdi.

Buradan izleyebilirsiniz:

Klinik psikolog ve sosyal medya fenomeni Esra Ezmeci hem metresini hem de karısını sevdiğini söyleyen bir takipçisinin sorusunu yanıtladı.

'Hem metresimi istiyorum hem karımı istiyorum! Normal mi?' diye soran takipçisine Ezmeci şu yanıtı verdi:

'İnsanoğlu böyledir her şeyi ister ama hayat böyle bir şey değil. Hayat her zaman size şöyle der: Seçim yapmalısın. Her şey senin olamaz; hem karım olsun hem metresim olsun oh ne güzel. Siz iki kadına da haksızlık yapıyorsunuz. En çok da karınıza haksızlık yapıyorsunuz resmi olarak eşiniz o! Bu normal değil bu bencillik. Siz her şeyi ve herkesi istiyorsunuz sizdeki durum bencillik.'

Sadakatsiz Volkan sendromu bu nerde görsem tanırım.