Hem Karısını Hem Metresini Sevdiğini Söyleyen Takipçisi Esra Ezmeci'yi Çıldırttı
Klinik psikolog Esra Ezmeci, yine bir takipçisinin sorusuna yanıt verdi. Fakat bu defa takipçisinin sorunu başta Esra Ezmeci olmak üzere herkesi delirtti. Hem metresini hem karısını sevip istediğini belirten kişiye Ezmeci, 'Bu normal değil, bencillik' yanıtını verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Klinik psikolog ve sosyal medya fenomeni Esra Ezmeci hem metresini hem de karısını sevdiğini söyleyen bir takipçisinin sorusunu yanıtladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Sadakatsiz Volkan sendromu bu nerde görsem tanırım.