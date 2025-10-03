Hem Karısını Hem Metresini Sevdiğini Söyleyen Takipçisi Esra Ezmeci'yi Çıldırttı

'Hem metresimi istiyorum hem karımı istiyorum! Normal mi?' diye soran takipçisine Ezmeci şu yanıtı verdi:

'İnsanoğlu böyledir her şeyi ister ama hayat böyle bir şey değil. Hayat her zaman size şöyle der: Seçim yapmalısın. Her şey senin olamaz; hem karım olsun hem metresim olsun oh ne güzel. Siz iki kadına da haksızlık yapıyorsunuz. En çok da karınıza haksızlık yapıyorsunuz resmi olarak eşiniz o! Bu normal değil bu bencillik. Siz her şeyi ve herkesi istiyorsunuz sizdeki durum bencillik.'