MasterChef'te Skandal! Somer Şef, Yarışmacılardan Birinin Gizli Telefonunu Buldu

MasterChef'te Skandal! Somer Şef, Yarışmacılardan Birinin Gizli Telefonunu Buldu

03.10.2025 - 17:54

MasterChef Türkiye'nin son bölümüne gizli telefon olayı damga vurdu. Yarışmacıların sosyal medyadan etkilenmemeleri için yarışma boyunca telefon kullanmaları yasak. Öte yandan MasterChef yarışmacıları için hazırlanan evlerde kalıyorlar. Somer Şef, yarışmacılardan birinin gizli cep telefonunun bulunduğunu açıkladı.

MasterChef Türkiye yine heyecan dolu bir bölümle ekrana geliyor.

MasterChef Türkiye yine heyecan dolu bir bölümle ekrana geliyor.

Yarışmacılar arasındaki tartışmalar bitmek bilmezken yayınlanan yeni bölüm fragmanında Somer Şef, bir yarışmacının gizlice kullandığı cep telefonunu bulduklarını açıkladı.

Yarışmanın 1 Ekim 2025 tarihinde yayınlanan bölümünde, Somer Şef yarışmacılara 'herhangi birinizde telefon var mı?' sorusunu yöneltmişti. Fakat yarışmacılar hep bir ağızdan telefon kullanmadıklarını belirtmişti.

MasterChef'in yeni bölüm fragmanında Somer Şef yarışmacılara bir telefon bulduğunu söylüyor.

MasterChef'in yeni bölüm fragmanında Somer Şef yarışmacılara bir telefon bulduğunu söylüyor.

Somer Şef telefonda bazı numaralar olduğunu ve konuşulan kişilerden birinin de eski bir yarışmacı olduğunu belirtirken ayrıca telefon hakkında 'İçinde neler var neler...' diyerek tüm arama kayıtlarının incelendiğini söyledi. Bakalım MasterChef'teki gizli telefon kimin çıkacak?

