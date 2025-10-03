MasterChef'te Skandal! Somer Şef, Yarışmacılardan Birinin Gizli Telefonunu Buldu
MasterChef Türkiye'nin son bölümüne gizli telefon olayı damga vurdu. Yarışmacıların sosyal medyadan etkilenmemeleri için yarışma boyunca telefon kullanmaları yasak. Öte yandan MasterChef yarışmacıları için hazırlanan evlerde kalıyorlar. Somer Şef, yarışmacılardan birinin gizli cep telefonunun bulunduğunu açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef Türkiye yine heyecan dolu bir bölümle ekrana geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef'in yeni bölüm fragmanında Somer Şef yarışmacılara bir telefon bulduğunu söylüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın