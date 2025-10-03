TikTok'taki Eşref Tek Benzeri Galericiye Gelen Yorumlar Gününüzü Şenlendirecek

Kanal D'de yayınlanan Eşref Rüya dizisi kısa sürede gerek ülkemizde gerek yurt dışında son yılların en fenomen işlerinden biri haline geldi. Tabii dizinin başarısında Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı karakterin de etkisi büyük. Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Eşref Tek karakteri ise adeta modern zamanların Polat Alemdar'ı oldu ve pek çok kişi gerek saç stili gerek giyim kuşamıyla 'Siz hepiniz Eşref Tek' modunu açtı. Berberlere Eşref saçı yaptırmak isteyenler doluşurken klasik ceket gömlek kombinleri de eski değerini gördü. Tabii her esinlenme gerçeği kadar başarılı olmadığından yeteri kadar Eşref Tek'e benzetilemeyenler de goygoycuların radarına girdi.