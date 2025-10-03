TikTok'taki Eşref Tek Benzeri Galericiye Gelen Yorumlar Gününüzü Şenlendirecek
Kanal D'de yayınlanan Eşref Rüya dizisi kısa sürede gerek ülkemizde gerek yurt dışında son yılların en fenomen işlerinden biri haline geldi. Tabii dizinin başarısında Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı karakterin de etkisi büyük. Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Eşref Tek karakteri ise adeta modern zamanların Polat Alemdar'ı oldu ve pek çok kişi gerek saç stili gerek giyim kuşamıyla 'Siz hepiniz Eşref Tek' modunu açtı. Berberlere Eşref saçı yaptırmak isteyenler doluşurken klasik ceket gömlek kombinleri de eski değerini gördü. Tabii her esinlenme gerçeği kadar başarılı olmadığından yeteri kadar Eşref Tek'e benzetilemeyenler de goygoycuların radarına girdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Eşref Tek karakterini tanıyor olmak için Eşref Rüya dizisinin sıkı bir takipçisi olmanıza gerek yok.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pek çok kişide Çağatay Ulusoy'a cuk oturan bu stili kendi üzerinde deniyor haliyle.
Ancak sosyal medya mizahşör dolu!
Gelen yorumlara bakalım...
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
o ses tonu , kemersiz pantolon
Bu tarz diziler böyle hırbotikleri türetiyor ya, organlarım titriyor.