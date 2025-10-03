onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
TikTok'taki Eşref Tek Benzeri Galericiye Gelen Yorumlar Gününüzü Şenlendirecek

TikTok'taki Eşref Tek Benzeri Galericiye Gelen Yorumlar Gününüzü Şenlendirecek

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.10.2025 - 15:40

Kanal D'de yayınlanan Eşref Rüya dizisi kısa sürede gerek ülkemizde gerek yurt dışında son yılların en fenomen işlerinden biri haline geldi. Tabii dizinin başarısında Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı karakterin de etkisi büyük. Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Eşref Tek karakteri ise adeta modern zamanların Polat Alemdar'ı oldu ve pek çok kişi gerek saç stili gerek giyim kuşamıyla 'Siz hepiniz Eşref Tek' modunu açtı. Berberlere Eşref saçı yaptırmak isteyenler doluşurken klasik ceket gömlek kombinleri de eski değerini gördü. Tabii her esinlenme gerçeği kadar başarılı olmadığından yeteri kadar Eşref Tek'e benzetilemeyenler de goygoycuların radarına girdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Eşref Tek karakterini tanıyor olmak için Eşref Rüya dizisinin sıkı bir takipçisi olmanıza gerek yok.

Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Eşref Tek karakterini tanıyor olmak için Eşref Rüya dizisinin sıkı bir takipçisi olmanıza gerek yok.

Pek çok kişide Çağatay Ulusoy'a cuk oturan bu stili kendi üzerinde deniyor haliyle.

Ancak sosyal medya mizahşör dolu!

Ancak sosyal medya mizahşör dolu!

Gelen yorumlara bakalım...

Gelen yorumlara bakalım...

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de tam senlik 👍

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
nimo

o ses tonu , kemersiz pantolon

fitzpatrick

Bu tarz diziler böyle hırbotikleri türetiyor ya, organlarım titriyor.