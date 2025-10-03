onedio
Yaptıkları "Mallıkları" Cesurca Paylaşarak İtirafçılıkta Çığır Açan X Kullanıcıları

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.10.2025 - 14:40

İtiraf içerikleri sosyal medya daha dutlukken bile popülerdi. Başlarına gelen olayları gerek kimlik vermeden gerek tüm kimliği açık olarak büyük cesaret göstererek anlatan kişiler yıllardır yüksek görüntülenmelere ulaşıyor, bu nedenle itiraf postları da günümüzde bile ilgi çekiciliğine aralık vermeden devam ediyor.

Eskiden forumlarda, Facebook sayfalarında veya topluluklarında rastladığımız itiraf geleneği eski adı Twitter olan X'te de devam ediyor. İnsanlar anlatmak istedikleri ama bir süre sonra 'Aklımda kalacağına tweet olarak kalsın' düşüncesiyle buzluğa attıkları anılarını veya fikirlerini X'te paylaşıyor. Son paylaşımda da bir itiraf geldi ve diğer kullanıcıların itirafları peş peşe geldi.

İlk paylaşım şöyleydi;

twitter.com

Gerisi de geldi!

twitter.com

İtiraflar ağırlıklı olarak gönül ilişkileri üzerine.

twitter.com

İzliyoruz...

twitter.com

Yuh!

twitter.com
👇

twitter.com

👇

twitter.com

Sizce en mal kim?

twitter.com
