Yaptıkları "Mallıkları" Cesurca Paylaşarak İtirafçılıkta Çığır Açan X Kullanıcıları

İtiraf içerikleri sosyal medya daha dutlukken bile popülerdi. Başlarına gelen olayları gerek kimlik vermeden gerek tüm kimliği açık olarak büyük cesaret göstererek anlatan kişiler yıllardır yüksek görüntülenmelere ulaşıyor, bu nedenle itiraf postları da günümüzde bile ilgi çekiciliğine aralık vermeden devam ediyor.

Eskiden forumlarda, Facebook sayfalarında veya topluluklarında rastladığımız itiraf geleneği eski adı Twitter olan X'te de devam ediyor. İnsanlar anlatmak istedikleri ama bir süre sonra 'Aklımda kalacağına tweet olarak kalsın' düşüncesiyle buzluğa attıkları anılarını veya fikirlerini X'te paylaşıyor. Son paylaşımda da bir itiraf geldi ve diğer kullanıcıların itirafları peş peşe geldi.