Makyaj Malzemesini Tutkal Sanan Kardeşin Özür Yöntemi Sosyal Medyayı Güldürdü
Sosyal medyada birbirinden farklı kardeş anıları görüyoruz ve okuyoruz.
Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcının kardeşi de makyaj malzemesini tutkal sanınca olanlar oldu. Hatasını fark eden kardeş, resim çizerek ilginç bir şekilde özür diledi. Sosyal medyada yorumlar gecikmedi.
Paylaşım şöyleydi:
Sosyal medya kullanıcılarından yorumlar gecikmedi.
