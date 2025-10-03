onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Makyaj Malzemesini Tutkal Sanan Kardeşin Özür Yöntemi Sosyal Medyayı Güldürdü

Makyaj Malzemesini Tutkal Sanan Kardeşin Özür Yöntemi Sosyal Medyayı Güldürdü

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.10.2025 - 13:03

Sosyal medyada birbirinden farklı kardeş anıları görüyoruz ve okuyoruz.

Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcının kardeşi de makyaj malzemesini tutkal sanınca olanlar oldu. Hatasını fark eden kardeş, resim çizerek ilginç bir şekilde özür diledi. Sosyal medyada yorumlar gecikmedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Paylaşım şöyleydi:

Paylaşım şöyleydi:

Sosyal medya kullanıcılarından yorumlar gecikmedi.

Sosyal medya kullanıcılarından yorumlar gecikmedi.
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
5
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın