Bit Pazarından Çıkan Yüzük, Sahibine Binlerce Liralık Servet Kazandırdı

Bit Pazarından Çıkan Yüzük, Sahibine Binlerce Liralık Servet Kazandırdı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.10.2025 - 09:47

Kanada’da bir bit pazarından alınan eski takı torbası, sahibine adeta küçük bir servet getirdi. Kayınbiraderinin seçme hakkı verdiği torbadan gözüne kestirdiği yüzüğü alan kadın, Reddit’te paylaştığı fotoğraf sayesinde yüzüğün gerçek altın ve değerli bir inci taşıdığını öğrendi.

İşte detaylar...

Geçtiğimiz günlerde Kanada’da ilginç bir olay yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde Kanada’da ilginç bir olay yaşandı.

Kayınbiraderinin bit pazarından aldığı bir torba dolusu eski mücevherler arasında seçim yapan kadın, gözüne kestirdiği bir yüzüğü aldı. Ancak yüzüğün gerçek değerini öğrenmek için Reddit'te bir sayfaya yüklediğinde büyük bir sürprizle karşılaştı. Yüzük, gerçek altın ve değerli bir inci taşıyordu.

Kadın paylaşımında, “Kayınbiraderim bir torba dolusu eski mücevher aldı ve bir parça seçmemize izin verdi. Ben de bunu seçtim. Bana bu yüzük hakkında bilgi verebilir misiniz?” diye yazdı.

Kadın paylaşımında, “Kayınbiraderim bir torba dolusu eski mücevher aldı ve bir parça seçmemize izin verdi. Ben de bunu seçtim. Bana bu yüzük hakkında bilgi verebilir misiniz?” diye yazdı.

Yorum yapanlar, yüzüğün markasını tam olarak belirleyemese de, gerçek altın ve inci olduğu konusunda hemfikir oldu.

