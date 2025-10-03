onedio
Asla Çekim Hissetmiyorlar: Libidosu En Düşük 5 Burç!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.10.2025 - 08:42

Astrolojiye göre bazı burçlar tutku ve yoğun duygularıyla tanınırken, bazıları ilişkilerde daha mesafeli ve sakin bir enerji sergiler. Bu burçlar için fiziksel çekim çoğu zaman öncelik değildir; güven, uyum ya da mantık onlar için daha baskındır. İşte libidosu en düşük 5 burç

Başak Burcu

Başak burcu, detaycı ve kontrolcü yapısıyla bilinir. Partnerine karşı duyduğu sevgiyi daha çok sorumluluk ve sadakat üzerinden göstermeyi tercih eder. Duygusal yakınlıkta öne çıksa da fiziksel anlamda tutkularını geri planda tutabilir.

Oğlak Burcu

Oğlak burçları için öncelik genellikle iş, disiplin ve hedeflerdir. Romantik hayata bakışları oldukça gerçekçidir. Duygularını kolay kolay dışa vurmadıkları için, ilişkilerinde tutku çoğu zaman ikinci planda kalabilir.

Kova Burcu

Bağımsız ruhlu Kovalar, ilişkilerde özgürlüklerine fazlasıyla önem verir. Mantığı duyguların önüne koyduklarından, yoğun tutkular yerine zihinsel bağa odaklanmayı tercih ederler. Bu durum da libidolarının düşük algılanmasına neden olabilir.

Yengeç Burcu

Duygusal ve hassas Yengeçler, aşkı daha çok manevi bağlarla yaşamayı seçer. Fiziksel çekim onlar için önemlidir ama öncelikleri her zaman güven ve sevgi olur. Bu nedenle libidoları diğer burçlara göre daha sakin kalabilir.

Terazi Burcu

Uyum ve denge arayışıyla bilinen Teraziler, ilişkilerinde huzuru tutkudan daha öne koyabilir. Partneriyle uyum yakalamak onlar için fiziksel yoğunluktan daha önemlidir. Bu da Terazi burçlarının libidosunu zaman zaman düşük gösterebilir.

