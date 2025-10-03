Kirlenmesin Diye Değil! Japonlar Evlerine Neden Ayakkabıyla Girmez?
Japonların evlerine ayakkabıyla girmediğini biliyor muydunuz? Çoğu kişi bunun sadece temizlik hassasiyetinden kaynaklandığını düşünse de aslında işin arkasında çok daha derin bir sebep var. Bu alışkanlık yüzyıllardır süregelen kültürel bir inançla bağlantılı.
Japonya’da evlere girerken ayakkabı çıkarmak, sıradan bir alışkanlık gibi görünse de aslında köklü bir kültürel geleneğin yansıması.
Japon kültüründe ayakkabılar, dış dünyanın hem görünür kirini hem de olumsuz enerjilerini taşır.
Misafirliğe gidildiğinde de aynı kural geçerlidir.
