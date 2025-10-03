onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Kirlenmesin Diye Değil! Japonlar Evlerine Neden Ayakkabıyla Girmez?

Kirlenmesin Diye Değil! Japonlar Evlerine Neden Ayakkabıyla Girmez?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.10.2025 - 07:28

Japonların evlerine ayakkabıyla girmediğini biliyor muydunuz? Çoğu kişi bunun sadece temizlik hassasiyetinden kaynaklandığını düşünse de aslında işin arkasında çok daha derin bir sebep var. Bu alışkanlık yüzyıllardır süregelen kültürel bir inançla bağlantılı.

Kaynak: https://providecars.co.jp/why-do-japa...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Japonya’da evlere girerken ayakkabı çıkarmak, sıradan bir alışkanlık gibi görünse de aslında köklü bir kültürel geleneğin yansıması.

Japonya’da evlere girerken ayakkabı çıkarmak, sıradan bir alışkanlık gibi görünse de aslında köklü bir kültürel geleneğin yansıması.

Çoğu kişi bunun yalnızca hijyen için yapıldığını düşünse de işin arkasında çok daha derin bir motivasyon var.

Japon kültüründe ayakkabılar, dış dünyanın hem görünür kirini hem de olumsuz enerjilerini taşır.

Japon kültüründe ayakkabılar, dış dünyanın hem görünür kirini hem de olumsuz enerjilerini taşır.

Bu yüzden evlerin girişinde “genkan” adı verilen özel bir alan bulunur. Burada ayakkabılar çıkarılır, yerine ev terlikleri giyilir. Genkan, dışarı ile içeriyi ayıran sembolik bir sınırdır; sadece temizliği değil, aynı zamanda saygıyı ve manevi saflığı da temsil eder.

Misafirliğe gidildiğinde de aynı kural geçerlidir.

Misafirliğe gidildiğinde de aynı kural geçerlidir.

Ev sahibi terlik verir ve bu terliklerin giyilmesi hem misafirliğe duyulan saygıyı hem de evin kutsallığını korumayı ifade eder.

Bu geleneğin kökeni, Japonların geleneksel ahşap evlerine kadar uzanıyor. Tatami adı verilen hasır zeminler kolayca kirlenebildiği için ayakkabıyla üzerine basmak hem hasıra zarar verir hem de evin ruhuna aykırı kabul edilirdi.

Bugün modern Japon apartmanlarında bile bu alışkanlık sürüyor. Çünkü Japonlar için ev sadece yaşanılan bir yer değil; aynı zamanda huzurun, dinginliğin ve ruhsal dengenin merkezi. Ayakkabı kapıda bırakılıyor, içeriye temiz ve sakin bir enerjiyle adım atılıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın