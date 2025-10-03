Kirlenmesin Diye Değil! Japonlar Evlerine Neden Ayakkabıyla Girmez?

Ev sahibi terlik verir ve bu terliklerin giyilmesi hem misafirliğe duyulan saygıyı hem de evin kutsallığını korumayı ifade eder.

Bu geleneğin kökeni, Japonların geleneksel ahşap evlerine kadar uzanıyor. Tatami adı verilen hasır zeminler kolayca kirlenebildiği için ayakkabıyla üzerine basmak hem hasıra zarar verir hem de evin ruhuna aykırı kabul edilirdi.

Bugün modern Japon apartmanlarında bile bu alışkanlık sürüyor. Çünkü Japonlar için ev sadece yaşanılan bir yer değil; aynı zamanda huzurun, dinginliğin ve ruhsal dengenin merkezi. Ayakkabı kapıda bırakılıyor, içeriye temiz ve sakin bir enerjiyle adım atılıyor.