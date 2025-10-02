onedio
Yine mi Bodyshaming? Şişman Ayı Yarışmasını Kazanan Ayı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.10.2025 - 13:00

Alaska’nın ünlü Şişman Ayı Haftası bu yıl da büyük ilgi gördü. 550 kilogram ağırlığındaki Chunk, yarışmanın galibi olurken, Brooks Nehri’nde ayıları izleyen izleyiciler rekor seviyedeki somon avını takip etti ve 1,5 milyondan fazla oy kullanıldı. Sosyal medyada yorumlar gecikmedi.

Alaska'nın popüler Şişman Ayı Haftası yarışmasını, 550 kilogram ağırlığındaki Chunk kazandı. Kendisi tahmini olarak 550 kilo!

Bu yılki yarışma da büyük ilgi gördü. Anchorage’a yaklaşık 480 kilometre mesafedeki Brooks Nehri’nde ayıları izleyen izleyiciler, rekor seviyedeki somon avını takip ederken 1,5 milyondan fazla oy kullanıldı.

Sosyal medyadan yorumlar gecikmedi.

twitter.com
twitter.com
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
