Yine mi Bodyshaming? Şişman Ayı Yarışmasını Kazanan Ayı Sosyal Medyada Gündem Oldu
Alaska’nın ünlü Şişman Ayı Haftası bu yıl da büyük ilgi gördü. 550 kilogram ağırlığındaki Chunk, yarışmanın galibi olurken, Brooks Nehri’nde ayıları izleyen izleyiciler rekor seviyedeki somon avını takip etti ve 1,5 milyondan fazla oy kullanıldı. Sosyal medyada yorumlar gecikmedi.
Alaska'nın popüler Şişman Ayı Haftası yarışmasını, 550 kilogram ağırlığındaki Chunk kazandı. Kendisi tahmini olarak 550 kilo!
Sosyal medyadan yorumlar gecikmedi.
