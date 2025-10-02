Profesyonel Bakıcı Uyarıyor: Çocuklarda Ekran Süresi Ne Kadar Olmalı?

18 aydan küçük bebekler: Ekran kullanmaktan kaçınılmalı, yalnızca aileyle canlı görüntülü görüşmeler dışında.

2 yaş: Günlük 1 saatten fazla olmamalı, mümkünse daha az tercih edilmeli.

3-5 yaş: Günlük 1 saatten fazla olmamalı; kaliteli içerikler seçilmeli ve çocukla birlikte izlenmeli.

6-17 yaş: Günlük maksimum 2 saat (ödev dışında); ekran süresi uyku, fiziksel aktivite ve aile zamanı yerine geçmemeli.

Aşırı Ekran Kullanımının Riskleri

Uzmanlar, fazla ekran süresinin çocuklarda kalp sağlığı, yüksek tansiyon, kolesterol ve insülin direnci riskini artırabileceğini belirtiyor. Ayrıca uyku düzeni bozulabilir, okul başarısı olumsuz etkilenebilir, duygusal kontrol zayıflayabilir ve öfke patlamaları sıklaşabilir. UNICEF’e göre ekranlar, çocukların dürtü kontrolü ve yorgunlukla başa çıkma becerilerini geliştirmesini engelleyebilir.

OSF HealthCare’den pediatrist Dr. Samina Yousuf, aşırı ekran kullanımının obezite, depresyon, davranışsal sorunlar ve kaygı gibi fiziksel ve ruhsal sorunlarla bağlantılı olduğunu söylüyor. “Çocuklar ekrana anında tepki verir, ama gerçek hayatta sabretmeyi öğrenmeleri gerekir. Bu beceri, hem arkadaşlık ilişkilerinde hem de oyunlarda dönüşümlü hareket etme yetisini geliştirir. Sağlıklı iletişim ve ilişkiler için temel oluşturur” diye ekliyor.