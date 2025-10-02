onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Profesyonel Bakıcı Uyarıyor: Çocuklarda Ekran Süresi Ne Kadar Olmalı?

Profesyonel Bakıcı Uyarıyor: Çocuklarda Ekran Süresi Ne Kadar Olmalı?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.10.2025 - 10:33

Çocuk yetiştirmek her zaman kolay değil, özellikle teknoloji çağında ekranlarla başa çıkmak ebeveynler için ayrı bir sınav. Profesyonel bakıcı Charlotte Willis, ekran süresinin doğru kullanımının çocuk gelişiminde kritik olduğunu vurguluyor. Peki çocuklarda ekran süresi ne kadar olmalı?

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/368...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Profesyonel bir bakıcı çocuk yetiştirme konusunda ebeveynlerin sıkça yaptığı hataları ve ekran süresi konusundaki düşüncelerini paylaştı.

Profesyonel bir bakıcı çocuk yetiştirme konusunda ebeveynlerin sıkça yaptığı hataları ve ekran süresi konusundaki düşüncelerini paylaştı.

Charlotte Willis, Koru Kids’te hem sürekli hem de zaman zaman çalışan bir bakıcı olarak, çocuk gelişiminde kritik öneme sahip bazı noktaların göz ardı edildiğini gözlemlemiş.

“Çocuklar keşfederken, hayal kurarken ve sosyal etkileşimde bulunurken çok şey öğreniyor. Hata yapmak, düşmek ve yeniden denemek; güç ve dayanıklılık göstermek çocuk gelişiminde temel adımlar.”

“Çocuklar keşfederken, hayal kurarken ve sosyal etkileşimde bulunurken çok şey öğreniyor. Hata yapmak, düşmek ve yeniden denemek; güç ve dayanıklılık göstermek çocuk gelişiminde temel adımlar.”

Ekran Süresi Hakkında Gerçekler

Charlotte, ekran süresi konusunda çoğu ebeveynin düşündüğünün aksine, bazı faydalar olabileceğini belirtiyor. Ekranlar, özellikle eğitici içeriklerle doğru kullanıldığında, çocukların öğrenmesine yardımcı olabilir. “Örneğin, hikaye eşliğinde temel yoga hareketleri sunan programlar çocukları hem hareket ettiriyor hem de dikkati toplamasına yardımcı oluyor” diyor. Ancak ekran süresinin mutlaka denetlenmesi ve çocukların yaşına uygun olması gerekiyor. Charlotte, dengeyi önemseyerek; ekran kullanımının eğitimle desteklenebileceğini ama açık hava oyunları, kitap okuma ve yaratıcı aktivitelerin çok daha değerli olduğunu vurguluyor.

Yaşa Göre Ekran Süresi Önerileri

Yaşa Göre Ekran Süresi Önerileri

  • 18 aydan küçük bebekler: Ekran kullanmaktan kaçınılmalı, yalnızca aileyle canlı görüntülü görüşmeler dışında.

  • 2 yaş: Günlük 1 saatten fazla olmamalı, mümkünse daha az tercih edilmeli.

  • 3-5 yaş: Günlük 1 saatten fazla olmamalı; kaliteli içerikler seçilmeli ve çocukla birlikte izlenmeli.

  • 6-17 yaş: Günlük maksimum 2 saat (ödev dışında); ekran süresi uyku, fiziksel aktivite ve aile zamanı yerine geçmemeli.

Aşırı Ekran Kullanımının Riskleri

Uzmanlar, fazla ekran süresinin çocuklarda kalp sağlığı, yüksek tansiyon, kolesterol ve insülin direnci riskini artırabileceğini belirtiyor. Ayrıca uyku düzeni bozulabilir, okul başarısı olumsuz etkilenebilir, duygusal kontrol zayıflayabilir ve öfke patlamaları sıklaşabilir. UNICEF’e göre ekranlar, çocukların dürtü kontrolü ve yorgunlukla başa çıkma becerilerini geliştirmesini engelleyebilir.

OSF HealthCare’den pediatrist Dr. Samina Yousuf, aşırı ekran kullanımının obezite, depresyon, davranışsal sorunlar ve kaygı gibi fiziksel ve ruhsal sorunlarla bağlantılı olduğunu söylüyor. “Çocuklar ekrana anında tepki verir, ama gerçek hayatta sabretmeyi öğrenmeleri gerekir. Bu beceri, hem arkadaşlık ilişkilerinde hem de oyunlarda dönüşümlü hareket etme yetisini geliştirir. Sağlıklı iletişim ve ilişkiler için temel oluşturur” diye ekliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın