Genç Milyarderden Büyük Tavsiye: Bu Aktiviteye Zaman Ayırın!

Genç Milyarderden Büyük Tavsiye: Bu Aktiviteye Zaman Ayırın!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.10.2025 - 09:53

Genç yaşta büyük bir servet elde eden Alexandr Wang, gençlere dikkat çekici bir öneride bulundu. Wang'a göre, başarıya giden yolun anahtarı belirli bir beceriye tüm zamanını ayırmaktan geçiyor. Wang, bu alışkanlığı erken yaşta edinmenin gelecekte büyük fırsatlar yaratacağını vurguluyor.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.entrepreneur.com/business...
MIT’den ayrıldıktan sonra Scale AI’yi kurarak kısa sürede teknoloji dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri haline gelen Alexandr Wang, gençlere geleceklerini şekillendirecek bir tavsiyede bulundu.

Wang’a göre gençlerin bugünden itibaren en çok zaman ayırması gereken beceri, yapay zeka destekli kodlama araçlarını öğrenmek.

Bu ay katıldığı bir podcast programında konuşan Wang, Microsoft ve Google gibi dev şirketlerde yazılımın önemli bir kısmının artık yapay zekâ tarafından yazıldığını hatırlatarak, bu değişimin yazılım dünyasında devrim niteliğinde olduğunu vurguladı.

“Eğer 13 yaşındaysanız, tüm zamanınızı vibe-coding’e ayırmalısınız. Hayatınızı böyle yaşamalısınız” diyen Wang, gençlerin bu araçlarla on binlerce saat pratik yapmasının onlara büyük bir avantaj sağlayacağını söyledi.

Vibe-coding, basit talimatlarla kod yazdırma sürecini ifade ediyor. Artık teknik bilgiye sahip olmayan kişilerin bile uygulama veya web sitesi geliştirebildiğini belirten Wang, bu yöntemin önümüzdeki yıllarda mühendisliğin rolünü kökten değiştireceğini savundu.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio'da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, "Yaşam" kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
