Genç Milyarderden Büyük Tavsiye: Bu Aktiviteye Zaman Ayırın!
Kaynak: https://www.entrepreneur.com/business...
Genç yaşta büyük bir servet elde eden Alexandr Wang, gençlere dikkat çekici bir öneride bulundu. Wang'a göre, başarıya giden yolun anahtarı belirli bir beceriye tüm zamanını ayırmaktan geçiyor. Wang, bu alışkanlığı erken yaşta edinmenin gelecekte büyük fırsatlar yaratacağını vurguluyor.
İşte detaylar...
MIT’den ayrıldıktan sonra Scale AI’yi kurarak kısa sürede teknoloji dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri haline gelen Alexandr Wang, gençlere geleceklerini şekillendirecek bir tavsiyede bulundu.
Bu ay katıldığı bir podcast programında konuşan Wang, Microsoft ve Google gibi dev şirketlerde yazılımın önemli bir kısmının artık yapay zekâ tarafından yazıldığını hatırlatarak, bu değişimin yazılım dünyasında devrim niteliğinde olduğunu vurguladı.
