Genç Milyarderden Büyük Tavsiye: Bu Aktiviteye Zaman Ayırın!

“Eğer 13 yaşındaysanız, tüm zamanınızı vibe-coding’e ayırmalısınız. Hayatınızı böyle yaşamalısınız” diyen Wang, gençlerin bu araçlarla on binlerce saat pratik yapmasının onlara büyük bir avantaj sağlayacağını söyledi.

Vibe-coding, basit talimatlarla kod yazdırma sürecini ifade ediyor. Artık teknik bilgiye sahip olmayan kişilerin bile uygulama veya web sitesi geliştirebildiğini belirten Wang, bu yöntemin önümüzdeki yıllarda mühendisliğin rolünü kökten değiştireceğini savundu.