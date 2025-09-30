onedio
"Hayatımı Mahvettim": iPhone Uğruna Böbreğini Satan Genç, 14 Yıl Sonra Yaşadığı Pişmanlığı Açıkladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.09.2025 - 09:45

Bundan 14 yıl önce, iPhone 4 sahibi olabilmek için böbreğini satan Çinli Wang Shangkun’un hikayesi yeniden gündemde. O dönem 17 yaşında olan genç, bugün 31 yaşında, çalışamaz durumda ve ömür boyu diyalize bağlı bir yaşam sürüyor.

Bundan 14 yıl önce, sadece 17 yaşındayken iPhone 4 alabilmek için böbreğini satan Çinli Wang Shangkun’un trajik hikayesi, bugün yeniden gündemde.

O dönem modernlik ve statü uğruna verdiği karar, şimdi 31 yaşındaki hayatında telafisi mümkün olmayan bir pişmanlığa dönüştü.

2011 yılında iPhone 4, yalnızca bir telefon değil; gençler için modern yaşamın ve statünün simgesiydi.

Anhui eyaletinde yoksul bir ailenin çocuğu olan Wang Shangkun da bu akıma kapılanlardan biriydi. Sosyal medyada gördüğü “İki böbreğe ihtiyacın yok, birini satabilirsin” mesajına inanan genç, ailesinden gizli bir şekilde organ mafyasıyla irtibata geçti.

Yasa dışı ve sağlıksız koşullarda gerçekleştirilen ameliyatla böbreğini 20 bin yuana (yaklaşık 3 bin dolar) satan Wang, eline geçen parayla hayalini kurduğu iPhone 4 ve iPad 2’yi satın aldı. Eve döndüğünde, elindeki cihazlardan şüphelenen annesi gerçeği öğrendiğinde ise aile için büyük bir yıkım yaşandı.

Ameliyatın yapıldığı uygunsuz ortam nedeniyle Wang kısa süre içinde enfeksiyon kaptı.

Tek kalan böbreği de iflas edince, genç acilen hastaneye kaldırıldı. O günden sonra hayatı hiçbir zaman eskisi gibi olmadı.

2012’de Çin polisi organ kaçakçılığı şebekesini çökertti. Mahkeme, aileye 1.48 milyon yuan tazminat ödenmesine karar verdi. Ancak bu para, Wang’ın bozulan sağlığını geri getirmedi.

Bugün 31 yaşında olan Wang Shangkun, 3. derece engelli kabul ediliyor. Çalışamaz durumda, hayatını diyalizle sürdürüyor ve sosyal hayattan tamamen kopmuş durumda. Verdiği demeçlerde, o gün aldığı karar için “hayatımın en büyük pişmanlığı” diyerek şunları söylüyor:

“Başkalarından geri kalmamak için hayatımı mahvettim.”

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
