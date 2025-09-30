"Hayatımı Mahvettim": iPhone Uğruna Böbreğini Satan Genç, 14 Yıl Sonra Yaşadığı Pişmanlığı Açıkladı
Kaynak: https://www.foxnews.com/tech/broke-te...
Bundan 14 yıl önce, iPhone 4 sahibi olabilmek için böbreğini satan Çinli Wang Shangkun’un hikayesi yeniden gündemde. O dönem 17 yaşında olan genç, bugün 31 yaşında, çalışamaz durumda ve ömür boyu diyalize bağlı bir yaşam sürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bundan 14 yıl önce, sadece 17 yaşındayken iPhone 4 alabilmek için böbreğini satan Çinli Wang Shangkun’un trajik hikayesi, bugün yeniden gündemde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2011 yılında iPhone 4, yalnızca bir telefon değil; gençler için modern yaşamın ve statünün simgesiydi.
Ameliyatın yapıldığı uygunsuz ortam nedeniyle Wang kısa süre içinde enfeksiyon kaptı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın