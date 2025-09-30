"Hayatımı Mahvettim": iPhone Uğruna Böbreğini Satan Genç, 14 Yıl Sonra Yaşadığı Pişmanlığı Açıkladı

Tek kalan böbreği de iflas edince, genç acilen hastaneye kaldırıldı. O günden sonra hayatı hiçbir zaman eskisi gibi olmadı.

2012’de Çin polisi organ kaçakçılığı şebekesini çökertti. Mahkeme, aileye 1.48 milyon yuan tazminat ödenmesine karar verdi. Ancak bu para, Wang’ın bozulan sağlığını geri getirmedi.

Bugün 31 yaşında olan Wang Shangkun, 3. derece engelli kabul ediliyor. Çalışamaz durumda, hayatını diyalizle sürdürüyor ve sosyal hayattan tamamen kopmuş durumda. Verdiği demeçlerde, o gün aldığı karar için “hayatımın en büyük pişmanlığı” diyerek şunları söylüyor:

“Başkalarından geri kalmamak için hayatımı mahvettim.”