Arkadaşlarının Motor Ehliyeti Sınavından Kaldığını Broşürlerle Duyuran Kişiler Güldürdü

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.09.2025 - 23:34

İstanbul’da iki kişi, tanıdıkları arkadaşlarının motor ehliyeti sınavından kaldığını duyurmak için şehrin çeşitli noktalarına broşürler yapıştırdı. Alışılmadık ve esprili yöntemleri, kısa sürede dikkat çekerek viral oldu.

İşte o video:

İki tane kadın, tanıdıkları bir arkadaşlarının motor ehliyetinden kaldığını ilginç bir şekilde duyurdu.

İstanbul’da iki kadın, tanıdıkları bir arkadaşlarının motor ehliyetinden kaldığını duyurmak için alışılmadık bir yönteme başvurdu. Şehrin çeşitli noktalarına broşürler yapıştıran ikili, arkadaşlarının sınav başarısızlığını esprili bir şekilde ilan etti. Sokaktan geçenler hem şaşırdı hem de gülmekten kendini alamadı.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
