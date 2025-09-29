onedio
Z Kuşağının En Büyük 'Cinsellik' Problemi Belli Oldu: Yeterli Mahremiyeti Sağlayamıyorlar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.09.2025 - 22:29

Z kuşağının özel hayatına dair yapılan yeni araştırmalar, genç çiftlerin en büyük sorunlarından birinin mahremiyet eksikliği olduğunu ortaya koyuyor. Aile yanında ya da paylaşımlı evlerde yaşayan gençler, ilişkilerinde istedikleri alanı bulamayınca hem yakınlık hem de cinsellik konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bu durumun çiftlerin bağlarını ve ilişki kalitesini doğrudan etkilediği vurgulanıyor.

Yeni bir araştırmaya göre genç çiftlerin en büyük engellerinden biri oldukça basit ama etkisi büyük bir sorun.

O da 'mahremiyet'. Peki ne demek bu?

Partnerinizle baş başa kaldığınız anlarda kimse tarafından rahatsız edilmemek herkesin beklentisi. Ancak araştırmalar, özellikle Z kuşağının bu konuda büyük sıkıntı yaşadığını ortaya koyuyor.

Giderek artan sayıda genç, arkadaşlarıyla ev paylaşarak ya da aile evinde yaşamaya devam ederek bağımsızlığını erteliyor.

Pew Research verilerine göre, örneğin California’da gençlerin yüzde 33’ü ailesiyle yaşamaya devam ediyor. Bu durum, özel hayat üzerinde doğrudan etkili oluyor.

Cinsellik ve ilişki alanında çalışmalar yürüten Lovehoney markasının araştırması, gençlerin “mahremiyet sorunu” nedeniyle hem daha az sıklıkta cinsellik yaşadığını (yüzde 49 daha az) hem de kalitesinin düştüğünü ortaya çıkardı. Katılımcıların yüzde 40’ı yaşam koşullarının cinsel hayatlarını doğrudan etkilediğini söylüyor.

Üstelik durum sadece yatak odasıyla sınırlı değil.

Gençler, sevgilileriyle film izlemek, mutfakta yemek pişirmek ya da basit bir şekilde sarılmak gibi gündelik yakınlıkları bile çoğu zaman yaşayamadıklarını dile getiriyor.

Bununla birlikte, yaratıcılığın da devreye girdiği görülüyor. Araştırmaya göre gençlerin yüzde 22’si banyoda, yüzde 18’i arabada, yüzde 28’i ise otel veya Airbnb gibi alanlarda mahremiyet sağlamaya çalışıyor.

İlişki uzmanı Annabelle Knight ise çözüm önerilerini şöyle sıralıyor:

  • Ev sessizleşmesini beklemek yerine, önceden plan yaparak ev arkadaşlarının veya aile üyelerinin dışarıda olacağı zamanları değerlendirin.

  • Evin paylaşıldığı kişilerle açık konuşmak, sınırları belirlemek büyük fark yaratabilir.

  • Eğer bu da işe yaramazsa, otel veya farklı bir ortam tercih edilebilir.

Knight, “Günün sonunda, mahremiyetin kusursuz olması gerekmez. Asıl mesele yaratıcılık, iletişim ve mevcut anları en iyi şekilde değerlendirmek” diyerek gençlere tavsiyede bulundu.

Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
