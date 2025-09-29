Z Kuşağının En Büyük 'Cinsellik' Problemi Belli Oldu: Yeterli Mahremiyeti Sağlayamıyorlar

Gençler, sevgilileriyle film izlemek, mutfakta yemek pişirmek ya da basit bir şekilde sarılmak gibi gündelik yakınlıkları bile çoğu zaman yaşayamadıklarını dile getiriyor.

Bununla birlikte, yaratıcılığın da devreye girdiği görülüyor. Araştırmaya göre gençlerin yüzde 22’si banyoda, yüzde 18’i arabada, yüzde 28’i ise otel veya Airbnb gibi alanlarda mahremiyet sağlamaya çalışıyor.

İlişki uzmanı Annabelle Knight ise çözüm önerilerini şöyle sıralıyor:

Ev sessizleşmesini beklemek yerine, önceden plan yaparak ev arkadaşlarının veya aile üyelerinin dışarıda olacağı zamanları değerlendirin.

Evin paylaşıldığı kişilerle açık konuşmak, sınırları belirlemek büyük fark yaratabilir.

Eğer bu da işe yaramazsa, otel veya farklı bir ortam tercih edilebilir.

Knight, “Günün sonunda, mahremiyetin kusursuz olması gerekmez. Asıl mesele yaratıcılık, iletişim ve mevcut anları en iyi şekilde değerlendirmek” diyerek gençlere tavsiyede bulundu.