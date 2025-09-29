Z Kuşağının En Büyük 'Cinsellik' Problemi Belli Oldu: Yeterli Mahremiyeti Sağlayamıyorlar
Z kuşağının özel hayatına dair yapılan yeni araştırmalar, genç çiftlerin en büyük sorunlarından birinin mahremiyet eksikliği olduğunu ortaya koyuyor. Aile yanında ya da paylaşımlı evlerde yaşayan gençler, ilişkilerinde istedikleri alanı bulamayınca hem yakınlık hem de cinsellik konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bu durumun çiftlerin bağlarını ve ilişki kalitesini doğrudan etkilediği vurgulanıyor.
Yeni bir araştırmaya göre genç çiftlerin en büyük engellerinden biri oldukça basit ama etkisi büyük bir sorun.
Giderek artan sayıda genç, arkadaşlarıyla ev paylaşarak ya da aile evinde yaşamaya devam ederek bağımsızlığını erteliyor.
Üstelik durum sadece yatak odasıyla sınırlı değil.
