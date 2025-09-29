onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Patronlarının Yatırımlarını Kopyalayarak Sessizce Milyoner Olan Sekreterin İlginç Hikayesi

Patronlarının Yatırımlarını Kopyalayarak Sessizce Milyoner Olan Sekreterin İlginç Hikayesi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.09.2025 - 20:32

New York’ta sıradan bir hukuk sekreteri olarak başlayan Sylvia Bloom, yıllar içinde sessizce milyonlar biriktirdi. Patronlarının yatırımlarını gözlemleyip kendi portföyünü oluşturdu, kimse fark etmedi. Hayatının sonunda geride sadece bir servet değil, aynı zamanda büyük bir hayır mirası bıraktı.

Gelin, o ağızları açık bırakan hikayeye hep birlikte bakalım...

Kaynak: BBC

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

New York’un kalbinde, Wall Street’te sıradan bir sekreter olan Sylvia Bloom, 96 yaşında hayatını kaybettiğinde geride 9 milyon dolarlık bir servet ve büyük bir hayır mirası bıraktı.

New York’un kalbinde, Wall Street’te sıradan bir sekreter olan Sylvia Bloom, 96 yaşında hayatını kaybettiğinde geride 9 milyon dolarlık bir servet ve büyük bir hayır mirası bıraktı.

Fakat bunu hiçkimse ama hiçkimse bilmiyordu.

Peki nasıl oldu dersiniz?

Sylvia, 1919 doğumlu ve Brooklyn’de büyüdü.

Sylvia, 1919 doğumlu ve Brooklyn’de büyüdü.

Hunter College'da gece dersleri alarak hukuk sekreterliği diplomasını kazandı. 1947’de Cleary Gottlieb adlı prestijli bir hukuk firmasında çalışmaya başladı ve 67 yıl boyunca aynı firmada görev yaptı. Herkes onu sadece işini titizlikle yapan bir sekreter olarak tanıyordu.

Sylvia, patronlarının yaptığı yatırımları dikkatle izler ve aynı hisse senetlerini kendi adına alırdı.

Sylvia, patronlarının yaptığı yatırımları dikkatle izler ve aynı hisse senetlerini kendi adına alırdı.

Tabii ki kendi maaşıyla orantılı olarak. Bu stratejiyle yıllar içinde küçük yatırımlarını büyüterek büyük bir servet oluşturdu. Herkes onun sadece bir sekreter olduğunu sanıyordu, ama o aslında büyük bir yatırımcıydı.

2016’da vefat ettiğinde, geride 9 milyon dolarlık bir servet bıraktı.

2016’da vefat ettiğinde, geride 9 milyon dolarlık bir servet bıraktı.

Bu servetin büyük bir kısmını New York'un Lower East Side bölgesindeki Henry Street Settlement adlı hayır kurumuna bağışladı. Bu bağış kurumun 125 yıllık tarihinde aldığı en büyük bireysel bağıştı ve Bloom-Margolies Burs Fonu olarak adlandırıldı. Ayrıca, Hunter College’a da katkıda bulundu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın