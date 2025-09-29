Patronlarının Yatırımlarını Kopyalayarak Sessizce Milyoner Olan Sekreterin İlginç Hikayesi
New York’ta sıradan bir hukuk sekreteri olarak başlayan Sylvia Bloom, yıllar içinde sessizce milyonlar biriktirdi. Patronlarının yatırımlarını gözlemleyip kendi portföyünü oluşturdu, kimse fark etmedi. Hayatının sonunda geride sadece bir servet değil, aynı zamanda büyük bir hayır mirası bıraktı.
Gelin, o ağızları açık bırakan hikayeye hep birlikte bakalım...
Kaynak: BBC
New York’un kalbinde, Wall Street’te sıradan bir sekreter olan Sylvia Bloom, 96 yaşında hayatını kaybettiğinde geride 9 milyon dolarlık bir servet ve büyük bir hayır mirası bıraktı.
Sylvia, 1919 doğumlu ve Brooklyn’de büyüdü.
Sylvia, patronlarının yaptığı yatırımları dikkatle izler ve aynı hisse senetlerini kendi adına alırdı.
2016’da vefat ettiğinde, geride 9 milyon dolarlık bir servet bıraktı.
