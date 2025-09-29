Ünlü Psikolog, Sahte Arkadaşları Fark Etmenizi Sağlayan 7 İşareti Açıkladı

1. Sürekli iltifat

Gerçek dost elbette sizi sever ve takdir eder, ancak abartılı övgüler çoğu zaman samimiyetten çok gizlenen niyetlerin göstergesidir.

2. Sadece iyi günde yanınızda olmak

Mutluluklarınızı paylaşan ama zor günlerde ortadan kaybolan biri, gerçek bir dost değildir.

3. Sırlarınızı ifşa etmek

Sadakatin en önemli sınavı, sır tutmaktır. Sizi başkalarına anlatan biri, arkadaşlığınızı dedikoduya dönüştürmüştür.

4. Sürekli rekabet halinde olmak

Desteklemek yerine kıyas yapan, başarılarınızı kendi üstünlüğüyle ölçmeye çalışan kişiler dostluktan çok rakiplik besler.

5. Tutarsız davranışlar

Size karşı güler yüzlü olan ama başkalarının yanında soğuyan biri, samimiyetinde tutarlı değildir.

6. Suçluluk duygusunu kullanmak

“Eğer arkadaşım olsaydın şunu yapardın” gibi cümlelerle sizi manipüle eden biri, ilişkinizi baskı aracı haline getiriyordur.

7. Arkadan konuşmak

Belki de en belirgin işaret... Arkadaş görünen ama arkanızdan olumsuz konuşan kişiler, güveni baştan sarsar.