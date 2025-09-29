onedio
Ünlü Psikolog, Sahte Arkadaşları Fark Etmenizi Sağlayan 7 İşareti Açıkladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.09.2025 - 16:29

Gerçek dostluk, hayatın en büyük zenginliklerinden biri. Ancak herkes göründüğü kadar samimi olmayabiliyor. Psikolog Silvia Severino, sahte arkadaşlıkların ruh sağlığına zarar verebileceğini belirterek, birinin aslında dostunuzmuş gibi davrandığını ele veren yedi işareti sıraladı.

Arkadaşlık hayatımızın en değerli bağlarından biri.

İyi bir dost mutluluklarımızı paylaşır, zor zamanlarımızda yanımızda olur ve bize güven verir. Ancak bazen dost sandığımız kişiler, aslında göründüğü kadar samimi olmayabilir. Psikolog Silvia Severino, sahte arkadaşlıkları ayırt etmenin yollarını paylaştı.

İşte sahte arkadaşları anlamanızın 7 yolu!

1. Sürekli iltifat

Gerçek dost elbette sizi sever ve takdir eder, ancak abartılı övgüler çoğu zaman samimiyetten çok gizlenen niyetlerin göstergesidir.

2. Sadece iyi günde yanınızda olmak

Mutluluklarınızı paylaşan ama zor günlerde ortadan kaybolan biri, gerçek bir dost değildir.

3. Sırlarınızı ifşa etmek

Sadakatin en önemli sınavı, sır tutmaktır. Sizi başkalarına anlatan biri, arkadaşlığınızı dedikoduya dönüştürmüştür.

4. Sürekli rekabet halinde olmak

Desteklemek yerine kıyas yapan, başarılarınızı kendi üstünlüğüyle ölçmeye çalışan kişiler dostluktan çok rakiplik besler.

5. Tutarsız davranışlar

Size karşı güler yüzlü olan ama başkalarının yanında soğuyan biri, samimiyetinde tutarlı değildir.

6. Suçluluk duygusunu kullanmak

“Eğer arkadaşım olsaydın şunu yapardın” gibi cümlelerle sizi manipüle eden biri, ilişkinizi baskı aracı haline getiriyordur.

7. Arkadan konuşmak

Belki de en belirgin işaret... Arkadaş görünen ama arkanızdan olumsuz konuşan kişiler, güveni baştan sarsar.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
KumdanKum

Sadece iyi gününüzde yanınızda olur kısmına katılmıyorum aksine kötü gününüzde ,işler yolunda gitmediği zamanlar yanınıza daha çok uğrarlar ,nasıl kötü olduğ... Devamını Gör

Gökhan Öktem

kötü gününüzde ve ihtiyacınız varken

