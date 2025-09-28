Yumuşak G'yi Gereksiz Bulanlardan Hediyelik Kına Yüzünden Başı Belaya Girenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Twitter, yani X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da bu mecrayı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Okula dönüş coşkusu, anne babaların teknolojiyle aralarının bozuk olması derken her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın kalbi hızlı attı. Bakalım haftanın Pazar günü hangi paylaşımlar öne çıkmış?