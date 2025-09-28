onedio
Yumuşak G'yi Gereksiz Bulanlardan Hediyelik Kına Yüzünden Başı Belaya Girenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.09.2025 - 16:01

Twitter, yani X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da bu mecrayı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Okula dönüş coşkusu, anne babaların teknolojiyle aralarının bozuk olması derken her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın kalbi hızlı attı. Bakalım haftanın Pazar günü hangi paylaşımlar öne çıkmış?

Hazırsanız başlayalım...

G'nin anlamını bilen arkadaş bizi bi' aydınlatsın.

Kelime şakası dersek.

Hangi talebin arzıydı acaba?

Geçmiş olsun şimdiden.

Yüksek ihtimalle.

Babaanneler, babaannelerimiz...

Eğitim önemli ama...

Yarı görüşmek üzere...

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
