"Son Kullanma Tarihi Olduğunu Bilmiyordum": 20 Yıllık Göz Kalemini Kullandığı İçin Kör Olan Kadın
“Göz kaleminin son kullanma tarihi mi olur?” diye düşünenler için Shirley Potter’ın yaşadığı olay adeta ders niteliğinde. Avustralya’da yaşayan 50 yaşındaki kadın, 2018 yılında 20 yıl önce aldığı eski makyaj ürününü kullandıktan sonra görme yetisini kaybetme noktasına gelmişti. Son kullanma tarihinin olduğunu bilmediğini dile getiren kadın o dönem birçok kişinin yüreğini ağzını getirmişti.
Avustralya’da yaşayan 50 yaşındaki Shirley Potter, yıllar sonra kızlarıyla dışarı çıkmak için hazırlık yapmış, makyaj çantasındaki eski ürünleri kullanmıştı.
Aylarca doktorlardan sonuç alamayan Potter, sonunda bir göz uzmanına gitti.
Kör oldu!
