"Son Kullanma Tarihi Olduğunu Bilmiyordum": 20 Yıllık Göz Kalemini Kullandığı İçin Kör Olan Kadın

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.09.2025 - 13:42

“Göz kaleminin son kullanma tarihi mi olur?” diye düşünenler için Shirley Potter’ın yaşadığı olay adeta ders niteliğinde. Avustralya’da yaşayan 50 yaşındaki kadın, 2018 yılında 20 yıl önce aldığı eski makyaj ürününü kullandıktan sonra görme yetisini kaybetme noktasına gelmişti. Son kullanma tarihinin olduğunu bilmediğini dile getiren kadın o dönem birçok kişinin yüreğini ağzını getirmişti.

Avustralya’da yaşayan 50 yaşındaki Shirley Potter, yıllar sonra kızlarıyla dışarı çıkmak için hazırlık yapmış, makyaj çantasındaki eski ürünleri kullanmıştı.

Ancak bu karar, hayatını tamamen değiştirdi. Potter, makyajın üzerinden yalnızca bir gün geçmişken gözlerinde dayanılmaz bir ağrı hissetti. Ertesi sabah eşi, gözlerinin kıpkırmızı olduğunu fark etti.

Aylarca doktorlardan sonuç alamayan Potter, sonunda bir göz uzmanına gitti.

Uzman, her iki gözünde de ciddi enfeksiyon olduğunu tespit etti ve direkt olarak eski makyaj ürünleri kullanıp kullanmadığını sordu. Potter’ın cevabı ise durumu doğruluyordu. 20 yıl önce aldığı ve uzun süredir çekmecede duran kozmetikleri kullanmıştı.

Kör oldu!

Doktorların uyarısına göre Potter, o dönemler önümüzdeki üç yıl içinde tamamen görme yetisini kaybedebilirdi. “Ehliyetimden olmak üzereyim, gelecekte gözlerimi tamamen kaybedeceğimi bilmek çok korkutucu” diyerek yaşadığı acıyı dile getirmişti.

Potter, makyajın da tıpkı yiyecekler gibi bir son kullanma tarihi olduğunu hiç duymadığını da söylemişti. “Düzenli makyaj yapmayan biri olduğum için aklıma bile gelmedi” demişti.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
