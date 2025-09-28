Doktorun Hatası Felakete Yol Açtı: 15 Yaşındaki Gencin Böbreği Patladı

Tekrar hastaneye kaldırılan Maxim’in üreterinin tamamen kapandığı ve böbreğinin aylarca idrarı dışarı atamadığı belirlendi. Bu noktada böbreği boşaltabilmek için sırtından bir tüp yerleştirildi. Daha sonra başka bir klinikte yapılan kontrolde ilk ameliyattan kalma iki tüpün gencin vücudunda unutulduğu ortaya çıktı.

Maxim’in annesi, oğlunun artık ömür boyu tansiyon ilaçları kullanmak zorunda kaldığını, okula gidemediğini ve ileride böbrek nakline ihtiyaç duyma riskinin yükseldiğini söyledi. Aile, klinik aleyhine yaklaşık 1 milyon euroluk tazminat davası açtı. Ancak klinik, iddiaları reddederek aileden tedavi masraflarını talep ediyor.