article/comments
article/share
Doktorun Hatası Felakete Yol Açtı: 15 Yaşındaki Gencin Böbreği Patladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.09.2025 - 10:22

Rusya’da yaşanan olay duyanları şoke etti. Henüz 15 yaşındaki bir genç, böbrek ameliyatının ardından doktorların yaptığı ciddi bir hatanın kurbanı oldu. Vücudunda unutulan tıbbi malzemeler yüzünden böbreği büyük zarar gören genç, aylarca dayanılmaz acılar çekti. Ailesi ihmali yapan kliniğe dava açarken olay ülkede sağlık sistemine yönelik tepkileri de artırdı.

Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/news/weir...
Rusya’da 15 yaşındaki Maxim isimli bir genç, doktor hatası yüzünden hayatını değiştiren bir skandal yaşadı.

Moskova’daki Avrupa Tıp Merkezi’nde böbrekleriyle ilgili sorun nedeniyle ameliyat edilen gencin, operasyon sonrası vücudunda iki tüpün unutulduğu ortaya çıktı.

Aslında Maxim’in yaşadığı sorun, idrarın böbrekten mesaneye doğru düzgün akmamasıydı.

Bu nedenle doktorlar, üreterini mesaneye bağladı. Ameliyattan bir ay sonra drenaj tüpü çıkarıldı ancak kısa süre içinde genç yeniden şiddetli ağrılar ve tansiyon yüksekliği yaşadı. Annesinin iddiasına göre doktorlar bu durumu “ameliyat sonrası normal bir süreç” diyerek eve gönderdi.

Aylar geçtikçe ağrılar dayanılmaz hale geldi.

Tekrar hastaneye kaldırılan Maxim’in üreterinin tamamen kapandığı ve böbreğinin aylarca idrarı dışarı atamadığı belirlendi. Bu noktada böbreği boşaltabilmek için sırtından bir tüp yerleştirildi. Daha sonra başka bir klinikte yapılan kontrolde ilk ameliyattan kalma iki tüpün gencin vücudunda unutulduğu ortaya çıktı.

Maxim’in annesi, oğlunun artık ömür boyu tansiyon ilaçları kullanmak zorunda kaldığını, okula gidemediğini ve ileride böbrek nakline ihtiyaç duyma riskinin yükseldiğini söyledi. Aile, klinik aleyhine yaklaşık 1 milyon euroluk tazminat davası açtı. Ancak klinik, iddiaları reddederek aileden tedavi masraflarını talep ediyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
