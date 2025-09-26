onedio
"HAVHAVHAV" Şarkısıyla Gündem Olan Lvbel C5'in Bol Dissli Yeni Şarkısı "TİKTOK" Topa Tutuldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.09.2025 - 14:58

“HAVHAVHAV” şarkısıyla global sahneye adım atan rapçi Lvbel C5, sosyal medyada sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. 3 Ekim’de yayınlanması beklenen yeni şarkısından paylaşılan kısa bir kesit, sosyal medyayı adeta salladı. Ancak TİKTOK isimli bu yeni parça, bazı kullanıcılar tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden Lvbel C5'i duymayanınız yoktur diye düşünüyoruz.

“Gelmezsen Gelme” şarkısıyla müzik listelerinde yükselmeye başlayan sanatçı, “HAVHAVHAV” ile globale de adım attı.

Öyle ki son haftalarda magazin camiasında da sık sık görüyoruz kendisini. Bir kısım tarafından eleştirilse de rapçi, müzik listelerinde üst sıralarda yerini alıyor.

Lvbel C5 bu sefer de bol dissli yeni şarkısıyla gündem oldu.

İşte gelen yorumlardan bazıları:

Siz nasıl buldunuz?

Haydi yorumlara...

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
