Kendilerini Sinirlendiren En Garip Şeyleri Söyleyen Kullanıcılar

Metehan Bozkurt
25.09.2025 - 14:51

Herkesin sinir katsayısını yükselten şeyler farklıdır. Kimi için birisinin yemek yerken çıkardığı ses dayanılmazdır, kimi içinse yanlış yerde bırakılmış bir çorap bile delirme sebebidir. Sosyal medyada kullanıcılar, kendilerini sinirlendiren en garip ve beklenmedik şeyleri paylaştı.

Buyurun, beraber bakalım...

Bir kullanıcı, "Sizi sinirlendiren en garip şey ne?" diye sordu.

"Benim giriş kapıma park edilmesi"

"İki dişin arasına sıkışmış patlamış mısır kabuğu"

"Kadın hijyen ürünlerine para ödemek"

"Kamusal alanda telefondan gelen ve 30 saniyeden uzun süren yüksek ses."

"E-posta yoluyla bana adım yerine soyadımla hitap eden kişiler."

"Bir şeyi yere düşürdükten sonra alıp tekrar düşürmek"

"Zaten yapıyorken birisi sana o işi yapmanı söylediğinde."

