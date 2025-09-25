Dev Güncelleme: Instagram Kullanıcıları Artık "Keşfet" Kısmını Yönetebilecek
Instagram, kullanıcıların deneyimini tamamen kişiselleştirmeye doğru büyük bir adım atıyor. Artık “Keşfet” bölümünde hangi içerikleri görmek istediğinize siz karar verebileceksiniz. Kullanıcılar, ilgi alanlarına göre önerilen konuları açıp kapatarak feed’lerini daha kontrollü ve keyifli bir hale getirebilecek.
İşte detaylar...
Meta CEO’su Mark Zuckerberg ve Instagram Başkanı Adam Mosseri’nin yaptığı açıklamalara göre, Instagram artık aylık 3 milyar aktif kullanıcıya sahip.
Mosseri, önümüzdeki aylarda Instagram’ın Reels algoritmasını kişiselleştirmeye yarayacak bir özelliği test edeceğini açıkladı.
