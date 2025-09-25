Dev Güncelleme: Instagram Kullanıcıları Artık "Keşfet" Kısmını Yönetebilecek

İlerleyen dönemde bu özellik diğer feed’lere de genişleyebilir.

Erken test sürümünde kullanıcılar, algoritmanın kendilerine önerdiği konuları açıp kapatabilecek. Örneğin uygulama, sizin ilgi alanlarınız doğrultusunda üniversite futbolu, film fotoğrafçılığı veya satranç gibi içerikleri önerebilir. Ancak favori takımınız kötü bir performans sergiliyorsa ve futbol videoilerinden sıkıldıysanız bu konuyu algoritmadan çıkarabileceksiniz. Ayrıca Instagram, alt navigasyon çubuğunda değişikliğe giderek içerik yükleme butonunu kaldırıp DM’lere daha hızlı erişim sağlayacak bir bağlantı eklemeyi planlıyor.