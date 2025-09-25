onedio
Dev Güncelleme: Instagram Kullanıcıları Artık "Keşfet" Kısmını Yönetebilecek

Instagram Mark Zuckerberg
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
25.09.2025 - 13:48

Instagram, kullanıcıların deneyimini tamamen kişiselleştirmeye doğru büyük bir adım atıyor. Artık “Keşfet” bölümünde hangi içerikleri görmek istediğinize siz karar verebileceksiniz. Kullanıcılar, ilgi alanlarına göre önerilen konuları açıp kapatarak feed’lerini daha kontrollü ve keyifli bir hale getirebilecek.

İşte detaylar...

Kaynak: https://techcrunch.com/2025/09/24/ins...
Meta CEO’su Mark Zuckerberg ve Instagram Başkanı Adam Mosseri’nin yaptığı açıklamalara göre, Instagram artık aylık 3 milyar aktif kullanıcıya sahip.

Yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılar, Keşfetlerindeki videolar üzerinden artık daha fazla söz sahibi olacak.

Mosseri, bir Instagram videosunda “Son birkaç yılda büyümemizin neredeyse tamamı DM’ler, Reels ve önerilerden kaynaklandı. Bu nedenle önümüzdeki aylarda uygulamayı DM’ler, Reels ve öneriler etrafında yeniden şekillendirmeye devam edeceğiz” dedi.

Mosseri, önümüzdeki aylarda Instagram’ın Reels algoritmasını kişiselleştirmeye yarayacak bir özelliği test edeceğini açıkladı.

İlerleyen dönemde bu özellik diğer feed’lere de genişleyebilir.

Erken test sürümünde kullanıcılar, algoritmanın kendilerine önerdiği konuları açıp kapatabilecek. Örneğin uygulama, sizin ilgi alanlarınız doğrultusunda üniversite futbolu, film fotoğrafçılığı veya satranç gibi içerikleri önerebilir. Ancak favori takımınız kötü bir performans sergiliyorsa ve futbol videoilerinden sıkıldıysanız bu konuyu algoritmadan çıkarabileceksiniz. Ayrıca Instagram, alt navigasyon çubuğunda değişikliğe giderek içerik yükleme butonunu kaldırıp DM’lere daha hızlı erişim sağlayacak bir bağlantı eklemeyi planlıyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
