Uzmanlar Uyardı: Bu İçecekleri Tüketmek Depresyona Sürüklüyor

Farelerde yapılan çalışmalar, Eggerthella’nın bağırsakta iltihap önleyici kısa zincirli yağ asidi olan butiratı azalttığını ve serotonin üretiminde rol oynayan triptofanı düşürdüğünü gösterdi. Bu durum, ruh hali üzerinde olumsuz etki yaratabiliyor.

Lenox Hill Hastanesi’nden Dr. Arun Swaminath, “Buradaki ilginç nokta, aynı bakterilerin psikiyatrik bir bozuklukla bağdaştırılması ve şekerli içeceklerin bu pro-inflamatuar bakterileri artırması” diyor.

Kadınlarda bu etkinin daha belirgin olmasının nedeni olarak araştırmacılar, cinsiyet hormonlarının etkili olabileceğini öne sürüyor. Ayrıca çalışmaya katılanların yaklaşık iki üçünün kadın olması, sonuçları etkileyebilir.

Araştırmacılar, “Analizimiz, gazlı içecek tüketimi, bağırsak mikrobiyotasındaki değişimler ve depresif belirtiler arasında bir bağlantı olduğunu gösteriyor. Ancak insan ve hayvan deneyleriyle nedensel bağlantı kanıtlanmalı” uyarısında bulunuyor.