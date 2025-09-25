onedio
Uzmanlar Uyardı: Bu İçecekleri Tüketmek Depresyona Sürüklüyor

Metehan Bozkurt
25.09.2025 - 13:18

Gazlı ve şekerli içecekler, sadece kilo ve diş sağlığını değil, ruh hâlinizi de olumsuz etkileyebilir. Almanya’da yapılan yeni bir araştırma, bu içeceklerin bağırsak mikrobiyomunu değiştirerek özellikle kadınlarda depresyon riskini artırabileceğini ortaya koydu.

Kaynak: https://nypost.com/2025/09/24/health/...
Almanya’dan gelen yeni bir araştırma, gazlı içecek tüketiminin depresyon riskini de artırabileceğini gösteriyor.

Araştırmacılar, gazlı içeceklerin bağırsaklarda Eggerthella adlı bir bakteriyi artırdığını, bu bakterinin depresyonla bağlantılı olduğunu belirtiyor. Kadınlar, erkeklere kıyasla daha yüksek risk altında.

Frankfurt Üniversitesi Hastanesi’nden Dr. Sharmili Edwin Thanarajah,

“Bu bulgular, depresyonda beslenmenin rolünü ve bağırsak mikrobiyomunun önemli bir aracı olduğunu vurguluyor. Ayrıca cinsiyete özel etkiler, önleme ve müdahale stratejilerinin kişiye göre şekillendirilmesi gerektiğini gösteriyor” dedi.

Araştırmada 405 majör depresyon tanısı almış kişi ve 527 sağlıklı birey yer aldı.

Katılımcılar, mental sağlık durumlarını ve gazlı içecek tüketimlerini kendileri bildirdi; bağırsak bakterilerini analiz etmek için dışkı örnekleri alındı.

Çalışma, gazlı içecek tüketiminin depresif belirtilerle bağlantılı olduğunu ve özellikle kadınlarda Eggerthella bakterisinin fazla olduğunu ortaya koydu. Erkeklerde anlamlı bir bağlantı bulunmadı.

Gazlı içecekteki şeker, bağırsak sağlığını koruyan faydalı bakterileri azaltırken, inflamasyonla ilişkili bakterileri artırıyor.

Farelerde yapılan çalışmalar, Eggerthella’nın bağırsakta iltihap önleyici kısa zincirli yağ asidi olan butiratı azalttığını ve serotonin üretiminde rol oynayan triptofanı düşürdüğünü gösterdi. Bu durum, ruh hali üzerinde olumsuz etki yaratabiliyor.

Lenox Hill Hastanesi’nden Dr. Arun Swaminath, “Buradaki ilginç nokta, aynı bakterilerin psikiyatrik bir bozuklukla bağdaştırılması ve şekerli içeceklerin bu pro-inflamatuar bakterileri artırması” diyor.

Kadınlarda bu etkinin daha belirgin olmasının nedeni olarak araştırmacılar, cinsiyet hormonlarının etkili olabileceğini öne sürüyor. Ayrıca çalışmaya katılanların yaklaşık iki üçünün kadın olması, sonuçları etkileyebilir.

Araştırmacılar, “Analizimiz, gazlı içecek tüketimi, bağırsak mikrobiyotasındaki değişimler ve depresif belirtiler arasında bir bağlantı olduğunu gösteriyor. Ancak insan ve hayvan deneyleriyle nedensel bağlantı kanıtlanmalı” uyarısında bulunuyor.

