Kileri Ofise Dönüştürdü: İçerik Üreticisinin Baştan Yarattığı Ofisi Görünce İçiniz Daralabilir
Evinde çalışma alanı oluşturmak isteyen bir içerik üreticisi, yıllardır depo olarak kullanılan küçük kilerinden vazgeçmedi. Daracık alanı baştan sona yenileyerek kendine özel bir ofis kurdu. Ortaya çıkan tasarım bazılarına göre ilham verici, bazılarına göre ise oldukça bunaltıcıydı.
Özellikle evden çalıştığınızda zaman zaman disiplini sağlamak zor olabiliyor.
Aslında evin en dağınık köşesiydi.
İşte sonuç...
