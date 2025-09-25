onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kileri Ofise Dönüştürdü: İçerik Üreticisinin Baştan Yarattığı Ofisi Görünce İçiniz Daralabilir

Kileri Ofise Dönüştürdü: İçerik Üreticisinin Baştan Yarattığı Ofisi Görünce İçiniz Daralabilir

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
25.09.2025 - 10:56

Evinde çalışma alanı oluşturmak isteyen bir içerik üreticisi, yıllardır depo olarak kullanılan küçük kilerinden vazgeçmedi. Daracık alanı baştan sona yenileyerek kendine özel bir ofis kurdu. Ortaya çıkan tasarım bazılarına göre ilham verici, bazılarına göre ise oldukça bunaltıcıydı.

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/368...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Özellikle evden çalıştığınızda zaman zaman disiplini sağlamak zor olabiliyor.

Özellikle evden çalıştığınızda zaman zaman disiplini sağlamak zor olabiliyor.

Ofis konforu da bazen aradığımız şeylerden bir tanesi. Ancak TikTok içerik üreticisi @bessieshome, yaratıcı bir fikir buldu. Evinde kullanılmayan küçücük bir kileri, “dünyanın en küçük ofisi”ne dönüştürdü.

Aslında evin en dağınık köşesiydi.

Aslında evin en dağınık köşesiydi.

Güzellik ürünlerinden küçük eşyalarına kadar her şeyin yığıldığı kiler, ufak bir düzenlemeyle bambaşka bir hale geldi.

İşte sonuç...

İşte sonuç...

Bazı kişiler bu ofisi 'iç daraltıcı' buldu. Peki siz neler düşünüyorsunuz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
4
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın