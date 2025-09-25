onedio
"Gerçek İnsan Gibi...": Çin’de Üretilen İnsansı Robot Yüzü Şaşkınlık Yarattı

Robot
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
25.09.2025 - 10:03

Çin merkezli bir şirketin geliştirdiği insansı robot yüzü görenleri adeta hayrete düşürdü. Gerçek bir insanı aratmayan mimiklere sahip bu teknoloji birçok kişiyi tam anlamıyla ürküttü.

İşte detaylar...

Çin merkezli bir şirket, geliştirdiği insansı robot kafasıyla herkesi şaşkına çevirdi.

AheadForm isimli şirketin geliştirdiği bu teknoloji, insan yüz ifadelerini inanılmaz derecede gerçekçi bir şekilde taklit edebiliyor.

Bu yeni yüz modeli, robotların insanlarla etkileşimini daha doğal hale getirmeyi amaçlıyor. Göz hareketleri, senkronize dudak hareketleri ve duygulara uygun mimiklerle donatılan robot başı, görenleri ürkütüyor.

Şirket, geliştirdiği sistemde kendi kendini öğrenen yapay zeka algoritmaları ile biyonik aktüatör teknolojisini bir araya getiriyor.

Böylece yüksek hassasiyetli yüz kas hareketleriyle gerçekçi duygusal ifadeler ortaya çıkıyor. AheadForm, bu yaklaşım sayesinde insan-robot iletişiminin çok daha akıcı olacağına inanıyor.

Firmanın “Elf Serisi” adı altında tanıttığı modeller arasında, “Xuan” ismindeki robot özellikle dikkat çekiyor.

Elvish prensesi andıran görünümüyle öne çıkan Xuan, hem estetik açıdan hem de duygusal etkileşim açısından tasarlanmış. AheadForm, bu modelin sadece teknolojik değil aynı zamanda sanatsal bir değer taşıdığını vurguluyor.

Siz neler düşünüyorsunuz?

Yorumlarda buluşalım!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
