"Gerçek İnsan Gibi...": Çin’de Üretilen İnsansı Robot Yüzü Şaşkınlık Yarattı
Kaynak: https://supercarblondie.com/aheadform...
Çin merkezli bir şirketin geliştirdiği insansı robot yüzü görenleri adeta hayrete düşürdü. Gerçek bir insanı aratmayan mimiklere sahip bu teknoloji birçok kişiyi tam anlamıyla ürküttü.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çin merkezli bir şirket, geliştirdiği insansı robot kafasıyla herkesi şaşkına çevirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şirket, geliştirdiği sistemde kendi kendini öğrenen yapay zeka algoritmaları ile biyonik aktüatör teknolojisini bir araya getiriyor.
Firmanın “Elf Serisi” adı altında tanıttığı modeller arasında, “Xuan” ismindeki robot özellikle dikkat çekiyor.
Siz neler düşünüyorsunuz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın