Cam Gibi Görünen Bir Cilt İstiyordu: Sosyal Medya Fenomeni Fena Dalga Konusu Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.09.2025 - 14:56

Sosyal medyada güzellik trendleri hızla yayılırken, ABD’de yaşayan LayLay isimli bir anne cam gibi pürüzsüz cildiyle gündem oldu. Ancak TikTok’ta paylaştığı videolarla dikkat çekmek isterken, binlerce kullanıcının acımasız yorumlarına maruz kaldı.

İşte detaylar...

TikTok’ta yaptığı alışveriş paylaşımlarıyla tanınan LayLay, son günlerde “glass skin” yani cam gibi pürüzsüz ve ışıldayan cildiyle dikkat çekti.

Kore güzellik anlayışından doğan bu trend, berrak, nemli ve adeta ayna gibi görünen bir cilt hedefliyor. LayLay’in paylaşımları milyonlarca kişiye ulaştı; ancak videoları kısa sürede acımasız yorumların da hedefi oldu.

Yaklaşık 5 milyon izlenen videosunun altına binlerce kullanıcı yorum yaptı.

Birçok kişi, genç annenin estetik müdahale geçirdiğini öne sürerek, “Enjeksiyonu yapan kişiyi dava etmesi lazım”, “Botoksu marketten mi aldı?” gibi alaycı ifadeler kullandı. Hatta bazı yorumlarda yüzünün “patlamak üzere olduğu” bile söylendi.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
