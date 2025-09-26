onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İlişkiler
İlişki Uzmanları Uyarıyor: Son Zamanlarda Viral Olan 'Ayrılma' Yöntemi Büyük Travmalara Sebep Oluyor

İlişki Uzmanları Uyarıyor: Son Zamanlarda Viral Olan 'Ayrılma' Yöntemi Büyük Travmalara Sebep Oluyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.09.2025 - 12:26

TikTok’ta hızla yayılan “ondan nefret edene kadar birlikte ol” yöntemi şu anda birçok yerde tartışılıyor. İlk bakışta pratik bir çözüm gibi görünen bu yaklaşımın uzmanlara göre uzun vadede duygusal yıkımlara ve sağlıksız ayrılıklara yol açabiliyor.

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/di...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son dönemde TikTok’ta hızla yayılan “Date them till you hate them” yani “Ondan nefret edene kadar birlikte ol” teorisi gündemde.

Son dönemde TikTok’ta hızla yayılan “Date them till you hate them” yani “Ondan nefret edene kadar birlikte ol” teorisi gündemde.

Mantık son derece kolay aslında. Sevgilinizle olmaya devam edin, ta ki ondan iyice soğuyup nefret edene kadar. Böylece ayrılık daha kolay hale gelecek.

İlk bakışta mantığa aykırı görünen bu yöntem birçok kullanıcı tarafından uygulanıyor.

İlk bakışta mantığa aykırı görünen bu yöntem birçok kullanıcı tarafından uygulanıyor.

Bazıları, bu sayede ilişkilerinden pişmanlık yaşamadan çıktıklarını söylüyor.

Uzmanlardan Kritik Uyarı

Rayden Solicitors bünyesinde görev yapan boşanma avukatı Rosalind Fitzgerald’a göre bu trend, ciddi riskler barındırıyor. Özellikle işin içine ortak finansal sorumluluklar ya da çocuklar girdiğinde, sevgiyi bilinçli şekilde nefrete dönüştürmek büyük bir yıkıma yol açabiliyor.

Fitzgerald, “Birlikte çocuk sahibi olan ya da mali sorumluluklarını paylaşan çiftlerde nefretle biten ayrılıklar çok daha maliyetli, uzun ve yıpratıcı oluyor. Çocuklar her ne kadar fark etmiyormuş gibi görünse de ebeveynler arasındaki gerilimi en ince detayına kadar hisseder” diyor.

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın