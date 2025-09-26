İlişki Uzmanları Uyarıyor: Son Zamanlarda Viral Olan 'Ayrılma' Yöntemi Büyük Travmalara Sebep Oluyor

Bazıları, bu sayede ilişkilerinden pişmanlık yaşamadan çıktıklarını söylüyor.

Uzmanlardan Kritik Uyarı

Rayden Solicitors bünyesinde görev yapan boşanma avukatı Rosalind Fitzgerald’a göre bu trend, ciddi riskler barındırıyor. Özellikle işin içine ortak finansal sorumluluklar ya da çocuklar girdiğinde, sevgiyi bilinçli şekilde nefrete dönüştürmek büyük bir yıkıma yol açabiliyor.

Fitzgerald, “Birlikte çocuk sahibi olan ya da mali sorumluluklarını paylaşan çiftlerde nefretle biten ayrılıklar çok daha maliyetli, uzun ve yıpratıcı oluyor. Çocuklar her ne kadar fark etmiyormuş gibi görünse de ebeveynler arasındaki gerilimi en ince detayına kadar hisseder” diyor.

